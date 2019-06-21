DHA YURT - ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI (1)

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Narkotik ve Özel Harekat polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 58 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda evinin çatısından kaçmaya çalışan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polis araçlarından görüntü
Özel harekat polislerinden görüntü
Polislerin kapıyı açtırması
Çatıdan kaçan bir kişi üzerine polisin havaya ateş açması
Hareketli saniyelerden görüntüler
Polislerin eve girmesi
Kaçarken yakalan şüphelinin araca bindirilmesi
Gözaltına alınan bazı şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.