DHA YURT - ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 58 GÖZALTI KARARI (Geniş haber)

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 60 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 58 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu öğrenilirken, baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Özel Harekat polisleri, baskın sırasında evinin çatısından atlayarak kaçmaya çalışan bir şüpheliyi ise havaya ateş ederek yakaladı.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 şüphelinin adresini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda, direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Baskınlarda haklarında yakalama kararının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda farklı cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sırasında ise hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, özel harekat polislerinin evin önüne geldiği sırada çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden, bir polisin havaya ateş açması sonucu fazla uzaklaşamayan şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Polis aracına bindirilen şüpheli, polisleri görünce korktuğunu ve hakkında 20 yıl hapis kararı bulunduğu için kaçtığını söyledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis araçlarından görüntü

Özel harekat polislerinden görüntü

Polislerin kapıyı açtırması

Çatıdan kaçan bir kişi üzerine polisin havaya ateş açması

Hareketli saniyelerden görüntüler

Polislerin eve girmesi

Kaçarken yakalan şüphelinin araca bindirilmesi

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)