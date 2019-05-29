DHA YURT - ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADANA'da polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda biri kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Diğer şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteğiyle önceden tespit edilen evlere eş zamanlı olarak girildi. Biri kadın toplam 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evlerde özel eğitimli narkotik köpekler yardımıyla arama yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Ekiplerin şüphelinin evine girmesi

- Özel eğitimli narkotik köpeğinin getirilmesi

- Baskın yapılan evin bulunduğu sokaktaki polis araçları

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

- Bir şüphelinin yüzünü basın mensuplarından saklamak için geri geri yürümesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()