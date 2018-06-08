Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

DHA YURT - ADANA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Adana'da...

DHA YURT - ADANA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'yi öven paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlenen kişilerin adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Kent merkezinde çok sayıdaki eve eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplere, Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler de destek verdi. Baskınlar sırasında direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, koçbaşlarıyla kırıldı. Evlerde yapılan aramalarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Polis araçlarının operasyon yapılacak adrese gitmesi
- Zırhlı araçtan inan Özel Harekat polisleri
- Evin zilini çalan Özel Harekat polisinden görüntü
- Binanın dış kapısında uzun namlulu silahlarla bekleyen Özel Harekat polisleri
- Polislerin binaya girişi
- Baskın yapılan evin sokağındaki zırhlı araçtan görüntü
- Çevre önlemi alan Özel Harekat polisinden görüntü
- Şüphelinin evden çıkartılması
- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri 
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'30" - BOYUT: 152 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325