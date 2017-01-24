DHA YURT; ADANA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

ADANA'da adliye yanındaki parkta kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı, polis havaya ateş açınca çevrede büyük bir panik yaşandı.Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliye Binası yanında bulunan İnönü Parkı'nda meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Parkta bulunan vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya silahla ateş açan polis çatışan tarafları yakaladı. Çıkan çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Yerdeki yaralılar

- Olay yerindeki kalabalık ve polis ekiplerinin görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- Tarafların kavga etmesi

- Polislerin tarafları etkisiz hale getirmesi

- Yerdeki kan izi

- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

- Olay yerinin güvenlik şeridi çekilmiş hali

- Yerdeki boş kovanlar

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Yerdeki silah

- Olay yerindeki masa ve sandalyeler

SÜRE: 05'34" BOYUT: 622 MB

SÜRE: 02'01" BOYUT: 226 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Salih ÜÇTEPE -Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, ()