DHA YURT - Adana'da şehit acısı/EK (Görüntü Ekiyle Yeniden)

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI

Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses'in acı haberi de Adana'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz'ın cenazeleri yarın Adana'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Mehmet Gürses'in evnin önünde çadır kurulması

- Sokakta dalgalanan Türk bayrağı

- Şehit'in yakınlarının oturmaları

- Şehit'in ağlayan yakınları

- Birbirlerini teselli etmeye çalışan şehit yakınları

- Ambulansın evin önüne gelmesi

Haber:Salih ÜÇTEPE - Kamera: Eser PAZARBAŞİ / ADANA,()