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DHA YURT - Adana'da karakol yakınına EYP atanlar yakalandı

ADANA'da Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınına el yapımı patlayıcıyı (EYP) bıraktığı öne sürülen 3'ü çocuk 5 kişi, operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin, EYP'yi atma anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Geçen perşembe akşamı...

DHA YURT - Adana'da karakol yakınına EYP atanlar yakalandı

ADANA'da Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınına el yapımı patlayıcıyı (EYP) bıraktığı öne sürülen 3'ü çocuk 5 kişi, operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin, EYP'yi atma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
Geçen perşembe akşamı merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında infilak eden EYP, çevrede büyük korkuya neden olmuştu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, EYP'yi atanların eşkalleri belirledi. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, gece yarısı Barbaros Mahallesi'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. EYP'yi attıkları öne sürülen Nur A. (18), Veysi B. (18), H.K. (14), R.B. (12) ve K.E. (17), operasyonda gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile de bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adli tıp birimim dış görüntüsü
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası polis minibüsüne bindirilmesi
- Polis minibüsünün gidişi
(GÜVENLİK KAMERASI)
- EYP'nin atılma anı
- EYP'nin patlaması
SÜRE: 01'33" - BOYUT: 95 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

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