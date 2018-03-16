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DHA YURT - Adana'da hava destekli terör operasyonu: 47 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik hava destekli operasyonda 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişi gözaltına alındı. Yaklaşan Nevruz öncesi kentte güvenlik önlemlerini artıran Adana Emniyet Müdürlüğü...

DHA YURT - Adana'da hava destekli terör operasyonu: 47 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik hava destekli operasyonda 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşan Nevruz öncesi kentte güvenlik önlemlerini artıran Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyet yürüttüğü, silahlı ve el yapımı patlayıcılı eylem hazırlığında olduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 700 polisin katıldığı operasyona helikopter ile havadan destek verildi. 73 eve eş zamanlı giren ekipler evlerde yaptıkları aramaların ardından 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Zırhlı aracın Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
- Evin önünde özel harekat polisleri
- Özel harekat polislerinin demir kapıya vurup "Aç kapıyı polis" demesi
- Ev sahibinin kapıyı açıp, polislerin içeri girmesi
- Evin içindeki özel harekat polisinden görüntü
- Özel harekat polisinin elindeki tabanca
- Kalkan ile evden çıkan özel harekat polisi
- Evin çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü
- Evin sokağındaki zırhlı polis aracından görüntü
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'46" - BOYUT: 169 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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