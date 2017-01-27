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DHA YURT - Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı...

DHA YURT - Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Hareket şube ekiplerinden de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, helikopter hava desteği sağladı. Direnişin olması muhtemel adreslere Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdi.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları

- Operasyana giden polis araçları

- Özel harekat polislerinin eve girişi

- Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polisler

- Evin damındaki polisler

- Sokak içerisindeki polis araçları

- Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi dış görüntüsü

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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