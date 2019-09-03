ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()