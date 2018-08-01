DHA YURT - Adana'da demiryolu üzerinde alkol alan kişiye tren çarptı

ADANA'da demiryolu üzerinde alkol alan Mustafa Özkaya'ya (44), tren çarptı. Özkaya, kazada ağır yaralandı.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarındaki demiryolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, raylar üzerinde alkol alan Mustafa Özkaya, Ceyhan istikametine giden 18 vagonlu yük trenini fark etmedi. Makinistin demiryolu üzerinde oturan Özkaya'yı fark etmesi üzerine korna çalıp durdurmaya çalıştığı tren, çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Özkaya'yı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken Özkaya, Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Özkaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trenin görüntüsü

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Özkaya'nın içtiği iddia edilen alkol şişesi

- Polisin olay yerindeki incelemesi

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,()