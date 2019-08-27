DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI KARARI
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli...
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik deşifre çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt içinde faaliyet yürütüp, destekte bulunduğu iddia edilen 9 şüphelinin evlerini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri
- Özel harekat polislerinin koçbaşı ve levye ile kapıyı açması
- Kapının girişinde yere yatırılan şüpheli
- Evin çevresinde uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri
- Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()
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