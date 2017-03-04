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DHA YURT - Açlık grevini bitiren hayvanseverler hastanede çorba içti

BARTIN'da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için başlattıkları açlık grevinin 12'nci gününde hastaneye kaldırılan 3 hayvansevere serum tedavisi uygulandı, çorba ikram edildi. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hastanede...

DHA YURT - Açlık grevini bitiren hayvanseverler hastanede çorba içti

BARTIN'da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için başlattıkları açlık grevinin 12'nci gününde hastaneye kaldırılan 3 hayvansevere serum tedavisi uygulandı, çorba ikram edildi. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hastanede ziyaret ettiği hayvanseverleri TBMM'ye davet etti.

Tekstil firmasında çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, geçen 19 Şubat'ta 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'nde yaşayan 250 kadar sokak köpeği için yaptıkları barınakta açlık grevi başlattı. Hayvanlara yönelik işlenen suçların Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp TCK kapsamında düzenlenmesini isteyen ve hayvanlara uygulanan şiddetin son bulmasını isteyen hayvanseverler, dün grevin 12'nci gününde 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 gün boyunca şekerli su, çay ve kahve dışında bir şey yemeyen hayvanseverlere hastanede serum tedavisi uygulandı. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hayvanseverleri hastanede ziyaret etti. Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Osman Açıkgöz'ün de hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Tunç, hayvanseverlere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Tunç, "Hayvanları korumak bir insanlık vazifesidir. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Dolayısıyla onlara eziyet eden, onlara kötü muamelede bulunanların cezalandırılması gerekir. Bu konuda sizin mevzuat konusunda hasiyetiniz var. Biz sizlere yardımcı olacağız. Siz burada iyileşin, sonra Ankara’ya bekliyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" diyerek 3 hayvanseveri TBMM'ye davet etti.

Hayvanseverlerden Sevim Arkan da "Bizlere destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok çabaladık. Sevgi ve dostluk kazandı" dedi. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" dedi. Açlık grevini bitiren hayvanseverlere hastanede mercimek çorbası da ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvanseverlerden detay

-Milletvekili Tunç’un açıklaması

-Hayvanseverlerin konuşmaları

-Hastanede çorba içmeleri

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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