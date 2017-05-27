DHA YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE.. (CANLI YAYIN)

Hakkari Çukurca'da şehit olan uzman çavuş Gökhan Peker için memleketi Yozgat'ta tören düzenleniyor
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DOĞAN HABER AJANSI
Hakkari Çukurca'da şehit olan uzman çavuş Gökhan Peker için memleketi Yozgat'ta tören düzenleniyor Akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız DOĞAN HABER AJANSI
27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:22
Hakkari Çukurca'da şehit olan uzman çavuş Gökhan Peker için memleketi Yozgat'ta tören düzenleniyor
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DOĞAN HABER AJANSI
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