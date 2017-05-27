DHA YURT- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN)

Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan için Kayseri'de tören düzenleniyor
Akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız
DOĞAN HABER AJANSI
Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan için Kayseri'de tören düzenleniyor Akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız DOĞAN HABER AJANSI
27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:26
Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan için Kayseri'de tören düzenleniyor
Akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız
DOĞAN HABER AJANSI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:16
|05:28
|13:11
|17:11
|20:37
|22:30