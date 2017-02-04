DHA YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE...(CANLI YAYIN)

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Kayseri'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Komando Onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar için Gaziantep'te tören düzenleniyor
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YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE...(CANLI YAYIN) Kayseri'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Komando Onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar için Gaziantep'te tören düzenleniyor CANLI YAYINDAYIZ...
04 Şubat 2017 Cumartesi 13:18
YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE...(CANLI YAYIN)
Kayseri'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Komando Onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar için Gaziantep'te tören düzenleniyor
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