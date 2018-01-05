DHA YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN) 

Rize'de bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açıklama yapıyor.
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DOĞAN HABER AJANSI
Rize'de bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açıklama yapıyor. Canlı Yayındayız DOĞAN HABER AJANSI
05 Ocak 2018 Cuma 10:41
Rize'de bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açıklama yapıyor.
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DOĞAN HABER AJANSI
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