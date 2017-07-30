DHA YURT ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN) 

Hakkari Bayköyü Testere Tepesi bölgesindeki operasyonda şehit olan asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleniyor. Canlı yayındayız
DOĞAN HABER AJANSI
Hakkari Bayköyü Testere Tepesi bölgesindeki operasyonda şehit olan asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleniyor. Canlı yayındayız DOĞAN HABER AJANSI
30 Temmuz 2017 Pazar 10:37
Hakkari Bayköyü Testere Tepesi bölgesindeki operasyonda şehit olan asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleniyor. Canlı yayındayız
DOĞAN HABER AJANSI
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