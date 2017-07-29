DHA YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN) 

EDİRNE - CANLI YAYIN - Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda gurbetçi ve TIR yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayındayız
DOĞAN HABER AJANSI
EDİRNE - CANLI YAYIN - Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda gurbetçi ve TIR yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayındayız DOĞAN HABER AJANSI
29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:58
EDİRNE - CANLI YAYIN - Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda gurbetçi ve TIR yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayındayız
DOĞAN HABER AJANSI
|İmsak
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:03
|05:50
|13:18
|17:11
|20:32
|22:11