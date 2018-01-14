DHA YURT - Abant'ta beyaz güzellik

BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzaralar oluştu.

Bolu'nun incisi, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla baş başa kalmak isteyenler, Abant'a akın etti. Bolu ve çevre illerden günübirlik tatil için gelenler, kar manzaralarının ve temiz havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle de otellerdeki doluluk oranları yüzde yüze yaklaştı. Ziyaretçiler, göl etrafındaki karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti. Bazı ziyaretçiler de faytonlarla göl çevresinde gezdi. Ziyaretçiler, Abant'a gelirken kar yağışı nedeniyle yollarda aksama olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar manzaraları

-Tatilcilerle röportajlar

-Ata binenler

-Fotoğraf çektirenler

-Detaylar

Haber- Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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