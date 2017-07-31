Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de

DHA YURT - 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Beytüşşebap-Faraşin'daki operasyondan görüntüler

Patlayıcıların imha anı  Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu devam...

DHA YURT - 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Beytüşşebap-Faraşin'daki operasyondan görüntüler

Patlayıcıların imha anı 

Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu devam ediyor. Bölgede devam operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. 

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 
Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu kapsamında 29 Temmuz'da İHA ile yapılan gözetleme esnasında birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Teslim olan teöristin ifadesinde ve telsiz kestirmelerinde sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı teröristin ve sözde karargah takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT 
Dün Doğanyol köyü bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir depoda toprağa gömülü vaziyette ; 4  Adet RPG-7 Roketatar, 253 Adet RPG-7 Roketatar Mühimmatı,  50 Adet Anti Personel Mayını, 250 Adet Sevk Fişeği,  93 Adet Taarruz El Bombası,  22 Adet Savunma El Bombası ve 9 Adet Fünye ele geçirildi.
9 terörist  etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; 6  Adet   AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet  M-16 Piyade Tüfeği, 33 Adet  AK-47 Kaleşnikof Şarjörü, 5 Adet   M-16 Şarjörü, 840 Adet AK-47 Kaleşnikof Fişeği,  100 Adet M-16 Fişeği, 14 Adet  El Bombası, 2 Adet    El Dürbünü, 2 Adet Hafıza Kart Okuyucu,
2 Adet    Flash Bellek, 1 Adet  Rüzgar Ölçer, 1 Adet Termal Kamera ve muhtelif yiyecek/giyecek malzemeleri, ilaçlar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Operasyon bölgesi
-mağaradan görüntü
-ele geçirilen silah ve mühimatın görüntüsü 
-patlayıcıların imha anı 

Haber: ŞIRNAK () 

=========================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314