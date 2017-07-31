Patlayıcıların imha anı

Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu devam ediyor. Bölgede devam operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu kapsamında 29 Temmuz'da İHA ile yapılan gözetleme esnasında birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Teslim olan teöristin ifadesinde ve telsiz kestirmelerinde sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı teröristin ve sözde karargah takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT

Dün Doğanyol köyü bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir depoda toprağa gömülü vaziyette ; 4 Adet RPG-7 Roketatar, 253 Adet RPG-7 Roketatar Mühimmatı, 50 Adet Anti Personel Mayını, 250 Adet Sevk Fişeği, 93 Adet Taarruz El Bombası, 22 Adet Savunma El Bombası ve 9 Adet Fünye ele geçirildi.

9 terörist etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; 6 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet M-16 Piyade Tüfeği, 33 Adet AK-47 Kaleşnikof Şarjörü, 5 Adet M-16 Şarjörü, 840 Adet AK-47 Kaleşnikof Fişeği, 100 Adet M-16 Fişeği, 14 Adet El Bombası, 2 Adet El Dürbünü, 2 Adet Hafıza Kart Okuyucu,

2 Adet Flash Bellek, 1 Adet Rüzgar Ölçer, 1 Adet Termal Kamera ve muhtelif yiyecek/giyecek malzemeleri, ilaçlar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon bölgesi

-mağaradan görüntü

-ele geçirilen silah ve mühimatın görüntüsü

-patlayıcıların imha anı

Haber: ŞIRNAK ()

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