DHA YURT - 8 köy teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.
Haber:KİLİS,()
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi. Haber:KİLİS,()
14 Mart 2018 Çarşamba 15:01
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.
Haber:KİLİS,()
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