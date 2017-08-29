Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

DHA YURT - 6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4) 

BOĞULAN ÇOCUĞUN HAVUZDAKİ GÖRÜNTÜLERİ Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri...

DHA YURT - 6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4) 

BOĞULAN ÇOCUĞUN HAVUZDAKİ GÖRÜNTÜLERİ
Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşini ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görüntülere yansırken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği görülüyor. Suyun yüzezindeki hareketsiz Arı'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Bir erkek tatilci, hemen yanındaki çocuğun hareketsiz halini görüyor fakat kafasını çevirerek yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
-------------------------------
-Çocuğun havuzda suyun altında görüntüsü
-Havuzda yüzen vatandaşların görüntüsü
-Tatilci ailenin çocuklarından görüntü


Haber-Kamera: /ANTALYA,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314