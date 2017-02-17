DHA YURT - 6 yaşındaki Yağmur, yeniden koşacağı günleri bekliyor

Samsun'da 9 ay önce kemik tümörü (Ewing Sarkomu) teşhisi konulan ve ardından felç olan yüzde 85 engelli olarak hayatını sürdüren 6 yaşındaki Yağmur Kutbay, yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. İşsiz olan baba 35 yaşındaki Mehmet Kurbay, kızını gerektiği gibi tedavi ettiremediğini söyledi. Kurbay, "Mavi gözlü kızımın yüzü artık gülmez oldu. Çok zor günler yaşadı ve çok acı çekti. Artık onun gülmesini istiyorum" dedi.

Samsun’un İlkadım İlçesinde yaşayan Mehmet Kurbay ve 30 yaşındaki eşi Fatma Kutbay’ın iki çocuğundan birisi olan Yağmur Kutbay, 9 ay önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde kemik tümörü (Ewing Sarkomu) teşhisi konuldu ve ardından da omurilik felci geçirdi. Yüzde 85 engelli olarak hayatını sürdürmeye çalışan Yağmur ve ailesi yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. İşsiz olan baba Mehmet Kurbay, kızının yakalandığı hastalık sürecini anlatarak Yağmur’un bir gün iyileşip kendisiyle yeniden top oynayacağını belirterek, “Yağmur çok neşeli bir çocuk. Sevimli ve tatlı bir kızdır. Bundan 9 ay önce kabız nedeniyle bir hafta boyunca gece-gündüz Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne gittik. Bize ‘kabız’ dedilerö diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sonra sırtında ağrı başladı. Ondan sonra kızım her gece ağlamaya ve bağırmaya başladı. Yeniden götürdük kabız olduğundan olduğunu söylediler. Bir gece sağ ayağı sekmeye başladı. Yeniden acile götürdük. Sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Orada hemen MR çektiler. MR temiz çıktı. Sabah kontrol eden doktor komple MR çekinmesi gerektiğini söyledi. MR sonucu omuriliğinde bir tane kitle tespit edildi. Acilen ameliyata girmesi gerektiğini söylediler. Ameliyata girmeden önce kızım iki ayağını birden kaybederek felç oldu. 5 saat süren ameliyatan sonra 'kanser' olduğu söylediler. Dünyamız başımıza yıkıldı. dediler. Şuan durumu böyle bir MR daha çekilecek. Şuanda fizik tedavisine başladık. İnşallah doktorlar bir umut görüyorlar. İnşallah düzelecek ve biz onunla maçlarımıza gideceğiz. Topumuzu oynayacağız.ö

İşsiz olduğunu, kızının bir şey istediği zaman alamadığını ve eziklik hissettiğini Allah’ın hiçbir anne ve babaya böyle bir acı vermemesini dileyen baba Mehmet Kurbay, “İşten çıkarıldım. Samsun’da bir okulda görevliydim. Bir an önce işe girebilirsem çok iyi olacak. Hem çocuklarım hem ailem için. Kızım bazen bir şeyler istediği zaman karşılayamıyorum. Karşılayamadığım zaman eziklik hissediyorum. Allah’ım kimseye yaşatmasın. Bunu hiçbir aile ve baba yaşamasın ve böyle bir acı vermesin. Devlet ben işte çalışırken sigortalı olduğumdan dolayı sağlık masraflarını karşılıyordu. Şuan işsizim. Yol masraflarımız çok oluyor. Kızımın hastalığından dolayı saati saatine tutmuyor. Ateşlendiği zaman Tıp Fakültesi’ne gitmemiz gerekiyor. Mecbur dolmuşla götüremediğimizden taksiyle götürmeliyiz. Bu konuda da çok sıkıntılıyızö diye konuştu.

ANNE KUTBAY: CUMHURBAŞKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Yağmur’un sağlık güvencesi olmamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini ifade eden 30 yaşındaki anne Fatma Kutbay, “Önceden çalışıyordum. Kızımın rahatsızlığından dolayı artık çalışamıyorum. Sürekli onunlayım. Sürekli onunla olmam lazım. Onu bezliyoruz ve bez sıkıntısı çok oluyor. Kucağımda ben gezdiriyorum. Sağlık sıkıntılarımız 9 ay önce başladı. Şu anda kemoterapimizi gördük. Işın tedavisini de aldık. Bu ay yine MR çekilecek. İnşallah kızım temiz çıkacak. Dua bekliyorum herkesten kızım için. Eşim işsiz ve sağlık güvencemiz yok. Evimiz sobalı odun ve kömür ile ilgili bayağı bir sıkıntımız oluyor. Çünkü 7 gün 24 saat Yağmur’un sıcak tutulması ve sobanın yanması gerekiyor. Ateşlenmemesi lazım. Gıda yönünden iyi beslenmesi lazım. Cumhurbaşkanımızdan ve valimizden Yağmur'um için destek bekliyoruz. Çünkü cidden sıkıntımız çokö dedi.

Görüntü dökümü

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-Yağmur'dan detaylar

-Yağmur'un boya kitabını boyaması

-Yağmur'un annesi ve babasıyla boya yapması

-Yağmur'un babası Mehmet Kutbay ile röportaj

-Yağmur'un annesi Fatma Kutbay ile röportaj

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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