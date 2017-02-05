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DHA YURT - 5 yaşındaki 2 çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 5 yaşındaki iki çocuğun evde çakmakla oynarken çıkardıkları yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bilalköy Mahallesi’nde Hasan Cerrah'a ait iki katlı evin birinci katında...

DHA YURT - 5 yaşındaki 2 çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 5 yaşındaki iki çocuğun evde çakmakla oynarken çıkardıkları yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilalköy Mahallesi’nde Hasan Cerrah'a ait iki katlı evin birinci katında iddiaya göre çakmakla oynayan ikisi de 5 yaşında olan Ömer Y. ve Aysu C., koltukları tutuşturdu. Çocuklar yangın çıkması üzerine evden kaçtı. Evden dumanlar yükseldiğini gören aile ve komşuları kovalarla taşıdıklarıyla suyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak, yangın nedeniyle odada bulunan televizyonun patlaması üzerine evden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Haber verilmesi üzerine gelen İnegöl İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer odalara ve üst kata sıçramadan söndürüldü. Yangında odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () -

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