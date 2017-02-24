DHA YURT - 4 yaşındaki Veysel'den 'Recep İvedik' taklidi

ADANA'da 4 yaşındaki Veysel Efe Aksu, geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Recep İvedik 5' filminin fragmanındaki replikleri ezberledi.

Merkez Seyhan İlçesi'nde yaşayan Veysel Efe Aksu, bugüne dek sinema salonlarında gösterilen tüm Recep İvedik filmlerini izledi. Filmdeki karakteri canlandıran oyuncu Şahan Gökbakar'a hayran olduğunu anlatan küçük çocuk, filmleri çok beğendiğini, her sahnesine çok güldüğünü söyledi. Taklidini yaptığı Recep İvedik'in filmlerini defalarca izlemekten bıkmadığını belirten Aksu, "O filmleri çok seviyorum. Hayalim Recep İvedik ile tanışmak" dedi. Oğlunun Recep İvedik karakterini çok sevdiğini bildiren baba Feyzullah Aksu ise, "Yeni vizyona giren filmi izlemedi ama fragmanını ezberledi. Fırsat olursa Recep İvedik 5 filmini sinema salonunda izleyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- 4 yaşındaki Veysel Efe'nin taklit yapması

- Veysel Efe'nin tabletinden Recep İvedik'in görüntülerini izlemesi

- Baba ile Röp.

- Veysel Efe ile Röp.

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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