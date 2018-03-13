DHA YURT - 3 köy ve askeri kamp kontrol altında

TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Şeyh Hadid beldesi güzergahındaki Kılla ve Durmuşkanlı köyleri, Şeran beldesi güzergahındaki Meşmuş köyü ile teröristlerin kullandığı askeri bir kampı da çatışmalar sonucu ele geçirdi. Bugün ele geçirilen bölge sayısı bu 3 köy ile birlikte 9 oldu.