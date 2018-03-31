DHA YURT - 31 MART 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de

Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de, İzmir'in Balçova ilçesindeki Kaya Termal Otel'de düzenlenecek Nefes Kredisi imza törenine katılacak. Ardından saat 12.00'de Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak. Başbakan Yıldırım saat 13.00'te Ödemiş'te, saat 16.00'da da partisinin ilçe kongrelerine katılacak.

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3 bakan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mersin'de çeşitli etkinliklere katılacak.

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Giresun’da üçlü savunma zirvesi gerçekleştirilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile Giresun’da üçlü zirvesi gerçekleştirilecek. Üç bakan zirvenin sonunda, işbirliği mutabakat zaptı imzalayacak.

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Başbakan Yardımcısı Işık ve Bakan Özlü, Kocaeli'de

Başbakan Yardımcı Fikri Işık, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği üyeleri ile yürüyüşe, Çayırova ilçesinde ise Hamsi Festivali'ne katılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TÜBİTAK'ta '2023'e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış' konulu programa katılacak.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Osmangazi ilçelerinde toplantı ve açılışlara katılacak.

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Bakan Zeybekci, Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından Dedeman Park Otel'de saat 16.00'da tören düzenlenecek İhracatın Yıldızları ödül törenine katılacak.

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Bakan Özhaseki, Kayseri'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'da iş insanlarıyla toplantıda bir araya gelecek, Turistkent, Urartu Müzesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak.

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TÜSİAD heyeti, Hatay'da

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyet, Hatay ve Reyhanlı'da ziyaretlerde bulunacak.

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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 71'inci gün

TSK ve ÖSO unsurları tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 71'inci güne girildi.

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