DHA YURT - 3 ay önce evlenen astsubay şehit düştü

Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan anne ve babasını şahadet haberi verildi. Şehidin 3 önce evlendiği, eşinin Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Safranbolu Emek Mahallesi'nde yaşayan emekli astsubay olan babası İsmail Akpınar ile annesi Ülker Akpınar'a şahadet haberi verildi. Camiden evine gelen İsmail Akpınar oğlunun şehit olduğunu öğrendi. Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana itfaiye ekipleri Türk bayrakları astı. Tankçı olan astsubayın 3 ay önce Tunceli'de görev yapan komiser yardımcısı Hafizenur Akpınar ile evlendiği öğrenildi.

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Haber:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük), ()