DHA YURT: 233 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 233 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken 23 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 156 gündür Fırat Kalkanı harekatında, El Bab bölgesinin DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 206, havadan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla ise 24 hedef ateş altına alınarak bombalandı. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda, 3 bomba yüklü araç imha edilerek 23 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 206 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksadı ile kullanılan 19 bina, 1 adet 57 mm top, 1 bakım-onarım atölyesi, 1 gözetleme yeri, 1 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan; 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ'a ait 3 bombalı araç imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 60 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 209 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP/