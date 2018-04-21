DHA YURT - 21 NİSAN 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ

MHP'liler Kızılcahamam'da kampta

MHP'nin Ankara Kızılcahamam’da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak. MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'ndaki programın ardından, saat 14.00'de milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle basına kapalı toplantıya katılacak.

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Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne katılacak.

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Bakanlar Arslan ve Gül, Gaziantep'te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak Gaziray projesinin temel atma törenine katılacak.

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Bozdağ, Yozgat'ta

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta partisinin Nisan ayı il danışma toplantısına katılacak.

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Bakan Yılmaz, Burdur'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'da çeşitli açılış ve ziyaretlere katılacak.

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