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DHA YURT: 2. ORDU'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

YURT: 2. ORDU'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Darbe girişimi gecesi generallere emir veren FETÖ'cü...

DHA YURT: 2. ORDU'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

YURT: 2. ORDU'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Darbe girişimi gecesi generallere emir veren FETÖ'cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada darbecilerin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildiği görüldü. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede bir numaralı delil dosyasında yer alan güvenlik kamera görüntüleri, 2. Ordu Komutanlığında darbe gecesini saniye saniye kaydetti.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

GÖRÜNTÜLER FEED' TEN GEÇİLİYOR 

MALATYA/

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