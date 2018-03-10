DHA YURT - 2 KÖY DAHA KONROL ALTINDA

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in Tellef ve Solaklı köylerini de çatışmalar sonucu teröristlerden temizledi.
Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP ()
'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in Tellef ve Solaklı köylerini de çatışmalar sonucu teröristlerden temizledi. Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP ()
10 Mart 2018 Cumartesi 18:05
'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in Tellef ve Solaklı köylerini de çatışmalar sonucu teröristlerden temizledi.
Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP ()
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