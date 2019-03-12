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DHA YURT - 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EVDE YARALI HALDE BULUNDU

ADANA'da Yusuf M. (17), ziyarete gittiği ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yatağın yanında kurusıkıdan çevrilmiş bir tabanca ve boş bir kovan bulan polisler, çocuğun kazara kendi kendisini vurmuş olabileceği üzerinde...

DHA YURT - 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EVDE YARALI HALDE BULUNDU

ADANA'da Yusuf M. (17), ziyarete gittiği ağabeyinin evinde yatakta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yatağın yanında kurusıkıdan çevrilmiş bir tabanca ve boş bir kovan bulan polisler, çocuğun kazara kendi kendisini vurmuş olabileceği üzerinde duruyor.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, akşam ağabeyi Bayram M.'nin evine giden Yusuf M., gece uyumak için yatacağı odaya geçti. Üzerini örtmek için yanına gelen yengesi, Yusuf M.'nin rahatsızlandığını fark edip, durumu eşine haber verdi. Eve çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf M.'nin karnında mermi izine rastlandı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, ameliyata alındı. Evde inceleme yapan polisler, çocuğun yattığı yatağın yanında kurusıkıdan çevrilme tabanca ve bir boş kovan buldu. Yusuf M.'nin yatağın içinde kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hastanenin dış görüntüsü
- Ambulansın gelişi 
- Yaralının ambulanstan indirilip, hastaneye alınması
- Evden görüntü
- Evin önündeki polis aracından görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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