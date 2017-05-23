DHA YURT - 14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı yakalandı

Yaşanan kovalamacada silah sesleri

ADANA'da uyuşturucu operasyonu yapan polis, aralarında 14 yaşındaki F.B.'nin de bulunduğu 9 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon yaptı.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir İlçelerindeki Çamlıbel, Uçak, Akkapı ve Hürriyet Mahallelerinde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında eş zamanlı operasyon yapan polis, uyuşturucu satıcıları F.B.(14), Veysel B. (19), Yakup D. (21), İzzettin A. (22), Eren K. (25), Fırat Ö. (27), Osman K. (31), Yunus Y. (32) ve Ramazan R.'yi (40) yakaladı. Yapılan aramalarda 450 paket esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği açıklanan 9 bin 400 lira ele geçirildi. Yapılan operasyon, polis ekipleri tarafından kamera ile kaydedildi. Görüntülerde, polisi fark eden zanlıların kaçmaya çalışması, ekiplerin havaya uyarı atışı yaptığı görülüyor.

9'U DA TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülen şüphelilerden Veysel B., gazetecilere dönerek, "Büyük devletimizden özür diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin aracı durdurması

- Araçtan çıkan şahısların üzerini araması

- Şahısları gözaltına almaları

- Bulunan narkotik maddeler

- Şahısların üzerinin aranması

- Araca bindirilmesi

- Polisin araçtan inmesi

- Kaçan şahısların görüntüsü

- Polisin koşması

- Silah sesi

- Bulunan narkotik maddenin polis tarafından alınması

- Polisin koşması

- Zanlıyı yakalaması

- Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilmesi

- Polislerin boş arazide arama yapması

- Boş arazide bulunan narkotik maddeler

- Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilmesi

- Aracın içindeki paralar ve hapların görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmaları

- Polis aracına bindirilmeleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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