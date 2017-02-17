DHA YURT - 13 aylık bebek yanarak can verdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, tek katlı binada sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, 13 aylık bebek yanarak yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi'nde akşam saat 19.30 sıralarında İbadet Tosun'un (20), çocukları 13 aylık Bilal bebek ile 4 yaşındaki Barbaros'u evde bırakarak markete gittiği sırada tek katlı binada yangın çıktı. Çocukların ve sobanın bulunduğu odada başlayan yangın, binanın oldukça alçak ve odaların birbirine çok yakın olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Odanın içinde eşyaların yanmaya başlamasıyla 4 yaşındaki Barbaros kardeşini de çekerek odadan çıkmak istedi. Ancak kardeşini çekmeye gücü yetmeyince kendini dışarıya attı. Bu arada yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Marketten dönen anne İbadet Tosun evinin yandığını görünce çocuklarının içeride olduğu söyleyerek eve girmek istedi. Vatandaşlar anneye engel olurken, ekipleri hemen yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında içeriye giren ekipler 13 aylık bebeğin yanmış cesediyle karşılaştı. Bu arada, işten eve dönen baba Cem Tosun, evinin yandığını ve çocuğunun öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bilal Tosun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

- Yanan evden görüntü

- İtfaiyecilerin içeriye girip çıkışından görüntü

- Savcının eve girip inceleme yapması

- Elektrikçilerin evde inceleme yapması

- 4 yaşındaki Barbaros'tan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),()