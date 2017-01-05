DHA YUR BÜLTENİ-6

1)2. ORDU'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Darbe girişimi gecesi generallere emir veren FETÖ'cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada darbecilerin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildiği görüldü. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede bir numaralı delil dosyasında yer alan güvenlik kamera görüntüleri, 2. Ordu Komutanlığında darbe gecesini saniye saniye kaydetti.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

GÖRÜNTÜLER FEED' TEN GEÇİLİYOR

MALATYA/

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2)İDİL BİRET'İN ADANA'DAKİ 25'İNCİ YIL KONSERİ GÜVENLİK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

ADANA'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) kuruluşunun 25'inci yılı ve kentin 5 Ocak kurtuluş günü kutlamaları nedeniyle dünyaca ünlü piyanist İdel Biret'in vereceği konser 'güvenlik nedeniyle' iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonundaki konserle birlikte Uğur Mumcu Meydanı ve Büyüksaat'te yapılacak bayrak çekme törenindeki halk oyunları gösterileri, 6 Ocak'ta Öğretmenler Korosu'nun vereceği konserin de yapılmayacağı belirtildi. Adana Valiliği'nden, ilgili yerlere gönderilen iptal kararında şöyle denildi:



"Ülkemizde meydana gelen terör hadiseleri sebebiyle, 5 Ocak 2017'de yapılacak Adana'nın kurtuluşunun 95'nci yıldönümü programında yer alan bazı etkinlikler ülkemizde meydana gelen terör olayları nedeniyle Valilik makamının 4.1.2017 tarih ve 466 sayılı oluru ile iptal edilmiştir."



İDİL BİRET KENTTEN AYRILDI



Valiliğin bu kararı üzerine Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu iptal kararı alarak, durumu İdil Biret ve orkestra şefine iletince her ikisi de kentten ayrıldı. Ancak kararın duyulması ile Valilik'te sonradan bir değerlendirme daha yapılıp, şenlikli gösterilerin iptal edilmesinin düşünüldüğü, senfoni konserinin bu kapsamda düşünülmeyeceği ÇDSO yönetimine iletildi. Senfoni yönetimi de bunun üzerine yeni bir değerlendirme yapmak üzere toplandıysa da, İdil Biret'in kentten ayrıldığı anlaşıldı.

ADANA /



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3)KARABÜK'TE BUZLANMA NEDENİYLE 10 ARAÇ KAZA YAPTI

KARABÜK'te, D-750 Karayolu'nda buzlanma nedeniyle 10 hasarlı kaza meydana geldi.

Sabah saatlerinde D-750 Karayolu'nun Kemaloyman ve Hamzalar Köyü mevkileri arasında gizli buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle 10 araç farklı noktalarda kayarak kaza yaptı. Bariyerlere ve istinat duvarlarına çarpan araçlarda hasar oluştu. Trafik ekipleri, kazaların ardından yolu ulaşıma kapatarak Karayolları'ndan tuzlama yapmasını istedi. Yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması ve kaza yapan araçların kaldırılması ardından açıldı.

Görüntü Dökümü



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-Trafik polisleri araçların geçişlerine izin vermemesi



-Kaza yapan bazı araçlar



-Kaza yapan 2 sürücü ile röportaj



-Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması



Dosya adı:krbbuzlanmakazasi



Süre:(02.57) Boyutu:(138 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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PARK HALİNDEKİ 2 OTOBÜS ALEV ALEV YANDI (EK)

4)ARAÇLARIN YANIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

İzmit'te bir araç bayisinin otoparkında bulunan 2 otobüs alev alev yanarken, yoldan geçen sürücüler araçların yanışını cep telefonlarıyla çekti.

Görüntü Dökümü

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Araçların yanışı

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5)MEMUR KIZI 20 YIL SONRA HAKKARİ'YE DOKTOR OLARAK ATANDI

MEMUR babası nedeniyle ilkokulda 4 ve 5'inci sınıfları Hakkari'de okuyan Ecem Memişoğlu, 20 yıl sonra genel cerrahi uzmanı olarak kente atandı. Ordulu Dr. Memişoğlu şimdi kentte yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiriyor.

Memur olan babasının görevi nedeniyle 1997-98 yıllarında Hakkari'ye gelen Ecem Memişoğlu, ilkokul 4 ve 5'inci sınıfı kentte okudu. Daha sonra babasının tayini nedeniyle Hakkari'den ayrıldı. Farklı şehirlerde yaşayan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak doktor oldu. Bir süre İstanbul'da görev yapan Memişoğlu, Genel Cerrahı Uzmanı olduktan sonra, 20 yıl önce babasının memuriyeti dolayısıyla 2 yıl kaldığı Hakkari'ye, doktor olarak atandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ecem Memişoğlu, şimdi kentte yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiriyor.

20 YIL SONRA GELDİ

20 yıl sonra tekrar Hakkari'yi gelmenin kendisi için heyecan verici olduğunu anlatan Genel Cerrah Uzmanı Dr. Memişoğlu, kenti sevdiğini söyledi. Dr. Memişoğlu, görev yaptığı hastanede ilk defa diyafram ameliyatı yaparak bir hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Çukurca ilçesi'ne bağlı Cevizli Köyü'nde 4 yıl önce ceviz ağacından düşerek sağlığını yitiren ve nefes darlığı çeken 55 yaşındaki 2 çocuk babası Seyfullah Akın'a diyafram ameliyatı yaptıklarını anlatan Dr. Memişoğlu, ameliyatın da başarılı geçtiğini söyledi.

KENTTE İLK DİYAFRAM AMELİYATINI YAPTI

Ameliyatla ilgili bilgi veren Uzman Doktor Memişoğlu, "Hastamız 4 yıl önce ceviz ağacından düşmüş. Bu düşmeden sonra sürekli bir kalp rahatsızlığı, nefes darlığı ve bağırsaklarında problem yaşamış. Daha önce bir kaç kez hastaneye gelip gitmiş. En son çekilen tomografisinde kalın bağırsağının ve midesinin bu akciğer ile kalbi karın boşluğundan ayıran diyafram denilen zar var. O zarın yırtılarak bu diyafram zarından çıktığını ve fıtıklaştığını gördük. O fıtıklaşma nedeniyle nefes darlığı çekiyordu. Ameliyatta kalın bağırsağını ve midesini karnına geri yerleştirerek diyafram dediğimiz zarı diktik" dedi.

ÜLKENİN BÖYLE DOKTORLARA İHTİYACI VAR

Yapılan ameliyatla eski sağlığına kavuşan Seyfullah Akın ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve Hakkari'nin böyle fedakar doktorlara ihtiyacı var. 4 yıldır nefes darlığı problemi yaşıyorum. Doktorumuzun yaptığı başarılı ameliyatla sağlığıma kavuştum. Emeklerinden dolayı doktoruma teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Genel Cerrah Polikliğine gelen bir hasta ile yakından ilgilenen Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ecem memişoğlu



-Memişoğlu'nun polikliğini önünde sıra bekleyen vatandaşlar



-Dr. Memişoğlu, diyafram ameliyatı yaptığı Seyfullah Akın'ın serviste ziyaret ederken



-Hastayı kontrol ederken



-Akın ile sohbet eden DR. Memişoğlu



-Dr. Memişoğlu ile röportaj



-Hasta Seyfullah Akın ile röportaj



-Gehel Cerrah Servimi tabelası



-Hastaneden genel görüntü



-Hastaneden çıkan hastalar

BOYUT:171 MB



SÜRE:5 DK 22 SN

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,() -

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6)ÇATAK BELEDİYE BAŞKANI DBP'Lİ BARTU TUTUKLANDI



VAN'ın Çatak İlçesi'nde, DBP'li Belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 18 kişiden, aralarında Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun bulunduğu 5'i tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün DBP'li Çatak Belediyesine yönelik operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 2 kişi serbest bırakılırken; mahkeme heyeti Belediye Başkanı Celalettin Bartu, Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Babur, Belediye Encümen üyesi Attar Ertaş, eski DBP İlçe Başkanı Vehbi Batur ile Nihat Babur'un da 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gözaltındaki 11 kişinin sorguları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Belediye Başkanı Bartu ve diğerlerini adliye'den çıkarılışı



-Hastaneye getirilişleri



-Zırhlı araçlara bindirilmeleri



-Çevrede alkışlayanlar, araçların gitmesi ve detaylar

Hüdayi GÜMÜŞ/ ÇATAK,(Van),()-

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7)BAŞKALE KAYMAKAMLIĞI 2 BİN ÖĞRENCİYİ GİYDİRDİ

VAN'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık 2 bin öğrenciye kışlık mont, ayakkabı, pantolon ve çorap yardımında bulundu.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının kış aylarını sorunsuz ve sıcak geçirmeleri için yoğun bir çalışma başlattı. Okullarda yapılan çalışmaların ardından 2 bin öğrenci belirlendi. Bunun üzerine de Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ından öğrenciler için mont, ayakkabı, pantolon ve çorap alındı. Alınan kıyafetler de Kaymakam Öztürk tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakam Öztürk, "İlçemizde maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin soğuk kış aylarını sorunsuz ve sıcak geçirmeleri için yoğun bir çalışma başlattık ve onlar için kışlık kıyafetler aldık. Bu hem bizi hem de öğrencilerimizi mutlu etti. Vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız ise devam edecek. Bize ulaşamayanlara devlet olarak biz ulaşacağız"dedi.

Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyon Müdürü Mehmet Malkoç ise öğrencilerinin bu kışı sıcak kayafetlerle geçirecekleri için kendilerinin de büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilere kıyafetlerin dağıtılması

-Öğrencilerin kıyafetleri giymesi

-Bir öğrenci ile röp

-Pansiyon Müdürü Mehmet Malkoç ile röp

-Öğrencilerden ve kıyafetlerden detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), ()

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8)ORTACA'DA FUHUŞ OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, Ortaca'da yaşayan S.Ç. isimli kadının evini iki ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen 3 Ocak'ta harekete geçen polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda evinde fuhuş yaptığı ileri sürülen S.Ç.'ye müşteri buldukları belirlenen E.Ç. (40), S.G. (57), A.D.(50), M.K.(35) ve S.K.'yi (36) gözaltına alındı. Polis, teknik ve fiziki takip sırasında fuhuş için eve geldikleri belirlenen bazı kişiler ile fuhuş yaptığı öne sürülen S.Ç.'nin de ifadesine başvurup, serbest bıraktı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada bulunan ve fuhuştan elde edildiği belirlenen bir miktar paraya el konuldu. Gözaltına alınan beş şüpheli polisteki işlemlerinin ardından fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyet müdürlüğüne getirilmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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9)ABANT'TA KAR KEYFİ

BOLU'daki Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tatilciler, lapa lapa yağan kar altında yürüyüp faytonla gezintiye çıktı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında bulunan otellerde konaklayanlar, sabah kar yağışıyla uyandı. Tatilciler, lapa lapa yağan kar altında yürüyüşe çıktı. Kimi tatilciler de faytonla göl turu attı. Bazı tatilciler ise çocuklarını kızağa bindirerek karın keyfini çıkardı. Karla kaplı çam ormanları tatilcileri büyülerken buz tutan gölün yüzeyi de karla kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntüler

-Abant'ta gezen tatilciler

-Faytonlar

-Detaylar



Süre: 01.29 Boyut: 49.8 MB



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()