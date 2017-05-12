DHA YUR BÜLTENİ - 17

Şanlıurfa'da 400 kadın, çiğ köfte yoğurma rekoru kırdı

ŞANLIURFA mutfağının vazgeçilmez lezzetleri başında yer alan etli çiğköfte için 400 kadın, açık alanda köfte yoğurup Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırdı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği'nce 'Legeni al gel' sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında, Türkiye’nin en büyük Müze Kompleksi'nin bahçesinde bir araya gelen 400 kadın, yöresel sıra gecesi ekiplerinin seslendirdiği türküler eşliğinde aynı anda çiğköfte yoğurarak hünerlerini sergiledi. Yöresel müziklerin ezgisine dayanamayarak leğenleriyle birlikte göbek atan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırmak için 400 kadınlar toplandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Çiğköfte denilince akla ilk yer Şanlıurfa geliyor. Bugün bizim yöreye has etli çiğköfte yoğurma yarışmasını düzenledik. Bu proje ile 3 hedefe ulaşma amacındayız. Orijinal çiğköfteye dikkati çekmek, geleneksel mutfağımızı ön plana çıkarmak ve hareketli geçen turizm sezonumuzun süresini daha da uzatmayı amaçlıyoruz. Dünya kadınlar rekoruna, bugün 400 kadınla beraber aynı anda çiğ köfte yoğurarak gireceğiz inşallah. Biliyorsunuz çiğköfte, Şanlıurfa'nın tescilli damak tadıdır. İnşallah bu etkinlikle hedeflerimize ulaşacağız. Bu ilk etkinliğimiz, inşallah bir sonraki Guinness Rekorlar Kitabı olacak, bunun çalışmalarına başlayacağız."

400 kadın terleyerek hazırladığı çiğköfteler kısa sürede kapışılırken, Dünya Kadın Rekorları ise ilk kez kırıldı. Gerçekleşen rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki, Rekor Tescil ve Hakem Heyeti'nce tescil edildi. Kadınlar 15 dakika içinde çiğköfteleri yoğurarak konuklara ve davetlilere ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- leğeni alıp gelen kadınlar

- Yarışma için hazırlıkların yapılması

- Uzun yer sofrasında kadınlar yerlerini alması

- Sıra gecesi eşliğinde çiğköftelerin yoğrulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Marmaris'te açlık grevi yapan akademisyenler için eylem yapıldı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile CHP ve HDP ilçe teşkilatı üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın sürdürdüğü açlık grevine destek olmak için eylem yaptı.

Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde, bugün gündüz saatlerinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile CHP ve HDP ilçe teşkilatı üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın sürdürdüğü açlık grevine destek olmak için bir araya geldi. Eğitim-Sen'in düzenlediği eyleme Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıyılarımızı Koruyalım ve Yaşatalım Derneği ile CHP ve HDP ilçe teşkilatı üyelerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik grup katıldı. Eyleme katılanlar, iki öğretmenin fotoğraflarının bulunduğu afişlerin yanı sıra 'Daha fazla KHK değil adalet hukuk istiyoruz', 'Açlık grevi kritik durumda bu sesi duyun', 'Hasta değil direnişçiyiz, yasta değil direnişteyiz' ve 'Yemeğe değil adalete açlar' yazılı pankartlar taşıdı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı eylemde, gruba çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

"37 KİŞİ İNTİHARA SÜRÜKLENMİŞTİR"

Kanun Hükmünde Kararname ile hukuksuzca ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlerin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirten ve grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Yusuf Metin Altuntaş, "Haksız uygulamalara karşı kurulacağı söylenen komisyonlar kurulmamış ve hiçbir itiraz merci bırakılmamıştır. Siyasi iktidarın devam eden OHAL döneminde en fazla tasfiyeye yöneldiği kesimlerin başında akademi üyeleri ve kamu çalışanları gelmektedir. Yıllarca birlikte iş tuttukları FETÖ mensuplarını kamu bürokrasisinden ihraç etme bahanesi ile çoğu Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) üyesi olan binlerce alevi, sosyalist, demokrat ve yurtsever açığa alınmıştır. Ülkenin üzerine karabasan gibi çöken bu uygulamalar ile 37 kişi intihara sürüklenmiştir. Çocukları ve aileleri ağır travmalar yaşamaktadır. 1542 üyemiz, toplam 105 kamu emekçisi bir gecede işsiz bırakıldı. Bu insanların açlık grevi nettir. İşlerini geri istemektedirler. Hükümet yetkilileri acil olarak açlık grevi yapan insanlar için harekete geçmelidir. Haksız ve hukuksuz açığa alınan veya ihraç edilen insanlar görevine iade edilmelidir" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından "Hakkımızı direne direne alacağız" ve " Hak, hukuk, adalet istiyoruz" sloganları atarak olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydandan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Eylemcilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Gülben Ergen, Bursa'da 'At'la Terapi Merkezi'nin açılışında sahneye çıktı

BURSA'da, Türkiye Jokey Kulübü tarafından hizmete sunulan, 'At'la Terapi Merkezi açıldı. Açılışta, sanatçı Gülben Ergen konser verdi.

Türkiye Jokey Kulubü tarafından 2015 yılında kurulan 'At'la Terapi Merkezi' İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'den sonra dördüncü şubesini bugün Gülben Ergen'in verdiği konser ile hizmete açtı. Vali İzzettin Küçük'ün de katıldığı açılış töreninde Gülben Ergen, atla terapiye gelen fiziksel ve duygusal bozukluk rahatsızlıkları bulunan çocuklarla özel olarak ilgilendi, onları atlara bindirdi. Daha sonra çocuklar ve aileleriyle birlikte konser alanına geçen Gülben Ergen, burada eski ve yeni parçalarını seslendirdiği konser verdi.

Bazı yarışseverlerin, konseri bırakıp heycanla at yarışlarını izlemesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü

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-Açılıştan görüntü

-Gülben Ergen çocukları severken

-Gülben Ergen konser verirken

-At yarışı oynayanlar

-Detaylar

Haber: Faruk KAHRAMAN/BURSA, () -