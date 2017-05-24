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DHA:(YENİDEN)Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'te, soygun için ellerindeki av tüfeğiyle kuyumcuya giren Suriye uyruklu olduğu öne sürülen 1'i kadın 2 kişi, işyeri sahibiyle çatışmaya girdi. Olayda erkek soyguncu yaşamını yitirdi, kadın soyguncu ile işyeri sahibinin oğlu...

DHA:(YENİDEN)Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'te, soygun için ellerindeki av tüfeğiyle kuyumcuya giren Suriye uyruklu olduğu öne sürülen 1'i kadın 2 kişi, işyeri sahibiyle çatışmaya girdi. Olayda erkek soyguncu yaşamını yitirdi, kadın soyguncu ile işyeri sahibinin oğlu Şükrü Ekinci yaralandı. Kadın soyguncu yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi. Olay, bugün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Maaşkuyu Caddesi'nde bulunan Ömer Ekinci'ye ait kuyumcuya av tüfeğiyle gelen ve Suriyeli oldukları iddia edilen kimlikleri henüz belirsiz 1'i kadın 2 kişi, işyerini soymaya kalkıştı. Ömer Ekinci, kendisinden altınları vermesini isteyen hırsızlara tabancasını çekerek karşı koymak istedi. Bunun üzerine soygun girişiminde bulunanlar ile kuyumcu Ömer Ekinci ve oğlu Şükrü Ekinci arasında çatışma çıktı. Çatışmada, soygun girişiminde bulunanlar ile işyeri sahibinin oğlu Şükrü Ekinci yaralandı. Yaralanan kadın soyguncu kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan üzerinden kimlik çıkmayan erkek şüpheli, yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Şükrü Ekinci ise ameliyata alındı. Polisler kuyumcuda yaptığı incelemenin ardından, kolundan yaralı olduğu belirlenen ve kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü DÖkümü

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- Omalın yaşandığı yer
- Polislerin olay yerindeki incelemeleri
- Yerdeki kan izleri
- Çevredeki kalabalık 
- Genel ve detay görüntüler
( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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