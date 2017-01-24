(DHA'YA ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)REİNA SALDIRGANI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL
Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.
Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganı getiren ekipten görüntü
-Saldırgan doktor kontrolündeyken ekiplerin kapıda önlem alması
-Polislerin görüntü alınmasın diye naylon perde çekmeleri
-Saldırganın kapıdan dışarı çıkarılması
-Akrep ve polis otomobilinin hareket etmesi