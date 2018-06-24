DHA SEÇİM BÜLTENİ 5

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Meslek Lisesi'nde kullandı. Temelli, seçimin tüm kesimler için demokrasi bayramı olmasını diledi.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gazetecilere açıklama yapan Temelli, "Seçimin, güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz. Van'da güzel bir havada seçim yapılıyor. Umut dolu bu günün yarınlara taşınmasını istiyoruz. Türkiye'nin layık olduğu demokrasiye kavuşacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların oy kullanması

-Sezai Temelli'ni okula gelmesi

-Temelli'nin oy kullanması

-Temelli'nin açıklamaları

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7 - Burdur'da vatandaş sandığa gitti

BURDUR'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Burdurlu seçmenler oy kullanma işleminin başladığı 08.00'de oy kullanacakları sandıklara gitti. Seçmenler ilk olarak seçmen listesinde isimlerini bulduktan sonra cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oylarını kullandı.

Burdur'da 710 sandıkta 196 bin 380 seçmen oy kullanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sandık kurullarından detay

- Oy pusuları alan vatandaşlar - Oy kullanan vatandaşlar

- Sandık içindeki oy pusulaları

- Listede ismini arayan vatandaşlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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