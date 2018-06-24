DHA SEÇİM BÜLTENİ-32

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE HORONLU KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 77 oranında oy, AK Parti'nin ise 3 milletvekilliğini alması horonla kutlandı.

Memişağa Tuzcuoğlu Parkı'nda vatandaşlar yağmura rağmen ellerinde Türk bayrakları ile toplandı, parti otobüsünden çalınan AK Parti şarkılarına eşlik etti. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar Erdoğan lehine sloganlar attı. Araçları ile medyan çevresinde tur atan vatandaşlar kutlamalara eşlik etti. Havai fişek ve maytap atılana alanda yağmurdan ıslananlara yağmurluk dağıtıldı. Rize milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ve Muhammed Avcı alana geldi, vatandaşlar selamladı.

ALANA KARTON TABUT GETİRİLDİ

Bazı vatandaşlar üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener ve FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in fotoğraflarının yer aldığı kartondan tabut getirdi. Alanda gezdiren tabutu vatandaşlar tarafından yuhalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rize'den kuıtlama detayları

Sokak detayları

Horon oynayanlar

Tabut görüntüsü

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Selçuk BAŞAR RİZE-

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AK PARTİ VE MHP'LİLERDEN MARMARİS'TE ORTAK KUTLAMA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde büyük ölçüde belli olan seçim sonucunu kutlamak için bir araya gelen AK Parti ve MHP'liler, sokaklarda davul zurnayla eğlenip uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla AK Parti ve MHP'liler, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan AK Parti binası önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Daha sonra, AK Parti ve MHP bayraklarının asıldığı, çok sayıda aracın yer aldığı konvoy oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkıları eşliğinde Ulusal Egemenlik Caddesi'ne gelindi. Trafiği kapatan partililer, bozkurt ve rabia işaretleri yaparak "Vur vur inlesin Muharrem İnce dinlesin" ve "Erdoğan reisimiz" sloganları attı. Davul ve zurna eşliğinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sloganı atılarak oyunlar oynandı. Partililer daha sonra araçlarına binerek polis gözetiminde şehir turu attı. AK Parti ve MHP'lilerin beraber tur attığı konvoya, çevredeki vatandaşların yanı sıra turistler de alkışlarla destek verdi. Bazı MHP'liler araçlarından tekbir getirerek 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ve Mehter Marşı'nı çaldı.

Grup, Turban mevkisinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geldiğinde, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Konvoy şehir turu atarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Kutlamalar burada devam etti.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Tayfur, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlere sahip çıktı bizler de şimdi ona sahip çıktık. Oyumuzu verdik ve kazandık. Halk Reis'in yanında olduğunu bugün gösteriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Parti binası önündeki caddede toplanan AK Parti ve MHP'liler

- AK Parti ve MHP'lilerin beraber davul zurna eşliğinde kutlaması görüntü

- AK Parti ve MHP'liler sloganlar

- Araç konvoyundan görüntü

- Ersin Tayfur ile röp.

- Araçlardan tekbir getirenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkıları

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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EDİRNE'DE POLİSİN ADLİYEYE KURDUĞU KAMERA KALDIRILDI

Edirne'de oy sandıklarının getirildiği adliye binasının girişine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera konuldu. Polisler, sandık başkanlarını tek tek adlarını söyleyerek içeriye alması üzerine CHP'li seçim kurulu üyesi avukat Engin Yağcılar, itiraz etti. Yağcıların itirazı üzerine Edirne İl Seçim Kurulu Başkanı Sibel Kurtoğlu, kayıtlarında silinerek kameranın kaldırılması talimatını verdi. Kısa süreli gerilimin yaşanmasının ardından kameralar kaldırılarak kayıtlar silinmek üzere Engin Yağcılar’a teslim edildi.

Polis kamera uygulamasının kaldırılması için seçim kuruluna itiraz ettiğini söyleyen Engin Yağcılar, "Memurların burada bir kameraya kaydı alması söz konusuydu, hangi sandığın geldiği tespiti için. Edirne Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’na sandık başkanlarının girişini engelleyen bu uygulamanın kaldırılması için itiraz ettim. Sandık üyelerinin de içeri alınmadığı için itiraz ettik. Bu itirazımız sonucunda partililer de içeri alınarak birlikte sandıkları teslim edecekler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Av.Engin Yağcılar itirazı

Kısa süreli kargaşa yaşanması

Polisin kamerayı kaldırması

Sandık başkanlarının oy çuvallarıyla adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY//EDİRNE,()

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AFYONKARAHİSAR'DA SEÇİM KUTLAMASI

AFYONKARAHİSAR'da Ak Parti il başkanlığı önünde toplanan partililer havai fişek, sloganlar ve seçim şarkılarıyla kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Afyonkarahisar'da da kutlamalar yapıldı. Ak Parti il başkanlığı binasına gelen vatandaşlar, kutlama yaptı. Vatandaşlar seçim şarkılarını birlikte söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

İl binası önünden Anıtpark Meydanı'na yürüyen vatandaşlara araç sürücüleri de klakson çalarak destek verdi. Havai fişek gösterileriyle alanlarda zaferin coşkusunu kutlayan vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalara devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İl binası önündeki toplanan vatandaşlardan detay

- Vatandaşlar zaferi il binası önünde kutlarken detay

- Kutlamalara katılanlardan detay

- Araç üzerine çıkan vatandaşlardan detay

- Araç konvoylarından detay

- Anıtpark önünde toplanan vatandaşlardan detay

- Atıyla meydana gelen vatandaşlardan detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

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ÇAVUŞOĞLU: SEÇİMİN KAZANANI TÜRKİYE

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin kazananının Türkiye olduğunu belirterek, "Bu seçimin galibi dünyadaki mazlumlardır. 1.8 milyar ümmettir, Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlardır, Kafkasya'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir" dedi.

Antalya'da sandıkların açılıp oy sayım işlemine geçilmesiyle birlikte bazı partililer Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Parti il binası önündeki meydanda toplanan partililer için seçim sonuçlarının yansıtıldığı dev bir ekran kuruldu. Saat 18.00'e doğru ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, parti binasına geldi. Ak Parti İl Başkanı tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını il başkanlığı odasında takip etti. İl başkanlığı binasına Ak Parti Antalya milletvekilleri ve adaylarının yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de geldi. Dev ekrandan ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti önünde havai fişekli kutlama da yapıldı.

Parti önünde giderek artan kalabalığa seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir aydan bu yana gece gündüz beraber çalıştıklarını belirterek, “Ramazanda sahurlara kadar çalıştık. Bayramdan sonra da saat 07.00'de başlayıp gece yarısına kadar beraber çalıştık. Öncelikle il, ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza ve mahalle başkan ve yönetimlerimize, sandık görevlilerimize, tüm görevlilerimiz ve tüm vatandaşlarımıza gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah resmi sonuçlara az kaldı ama ekranlarda görüyorsunuz artık bu iş tamam. Seçim öncesi tamam diyenlerin suni tamamı değil, bu iş gerçek tamam, bu iş bitmiştir. İşte herkes konuştu ama son sözü milletimiz söylüyor" dedi.

KAYBEDENLER FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C

Cumhur İttifakı içindeki MHP'li, BBP'lilere özellikle teşekkür ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bundan sonra da inşallah devletimiz, milletimizin bekası için Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz. Sevgili kardeşlerim bu seçimin kazananı Türkiye'dir. 81 milyondur. Sevgili kardeşlerim bu seçimin galibi, kazananı dünyadaki mazlumlardır. 1.8 milyar ümmettir, Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlardır, Kafkasya'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir. Bu seçimlerde teröristlerin de, onların arkasındaki maşaların kaybettiğini tüm dünya gördü. Şimdiden dünyanın her yerinden tebrikler gelmeye başladı. Başkanlar, dışişleri bakanları Cumhurbaşkanımızı aramak için sıraya girdi. Tüm dünya gördü ki Türk Milleti ne derse o olur. Kaybedenler ise teröristlerdir, FETÖ'dür, PKK'dır, DAEŞ'tir, DHKP-C'dir ve onlara destek verenlerdir" dedi.

'KAZANAN TÜRKİYE, ANTALYA OLDU'

Şimdi sıranın Münbiç'e geldiğini, Münbiç'i de, Kandil'i de temizleyeceklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Herkes Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştı, seçimden önce yurtiçinden, yurtdışından ama milletimiz oyunu, tuzağı gördü. Ve seçim zamanı büyük bir ekonomik saldırıya girdi. Ama milletimiz bu oyunu da gördü. Şimdi hep birlikte bu oyunu da bozduk. Sevgili kardeşlerim, Antalya olarak da milletvekilliği oyunda açık ara birinci partiyiz. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan güçlü bir destek gönderdik, açık ara birinciyiz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum, kazanan Antalya oldu. Oy veren, vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Antalya ve tüm Türkiye'de kazanan turizm oldu, kazanan çiftçilerimiz, esnafımız, sanayicimiz velhasıl kazanan Antalya oldu" diye konuştu.

'MUHARREM BEY DE BİR VATANDAŞIMIZ, ONU DA KUCAKLAYACAĞIZ'

Hiç ayrım yapmadan tüm Antalya'yı kucaklamaya devam edeceklerini açıklayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Çünkü Antalyalılar bize bu sebeple oy verdi, hizmet edene, hizmet edecek olana oy verdi. İnşallah yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'yi kucaklayacağız, bize yakışan budur. Muharrem Bey de bir vatandaşımız olduğuna göre onu da kucaklayacağız, sahip çıkacağız. 81 milyon dedik ayrım yok. Sadece terörist ve hainlerle hesabımız var, milletimizle değil. FETÖ'ye hesap sormaya devam, PKK'yı inlerinde gömmeye, dağları onların tepelerine indirmeye devam edeceğiz. Irak, Suriye fark etmez nerede olursa olsun onların tepelerine inmeye devam. Artık şahlanma vaktidir Türkiye, artık şahlanma vaktidir Antalya. Sorumluluğumuz çok büyük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

CHP ANTALYA'DA SESSİZLİK HAKİM

Diğer yandan seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte CHP Antalya il binası önünde sessizliğin hakim olduğu dikkati çekti. CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, seçim sonuçlarını il binası önüne yerleştirilen dev ekrandan takip etti. Sessizliğin hakim olduğu il binası önünde bazı partililerin telefonla seçim sonuçlarını değerlendirdiği de dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu konuşma

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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SAKARYA'DA AK PARTİLİLER SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADI

SAKARYA'da, AK Partililer seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı'nda toplanarak kutladı.

Sakarya'da seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından AK Partililer sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Ak Parti İl Binası'nın önündü il yöneticileri ve partililer bir araya geldi. Partinin önünde yapılan konuşmaların ardından Demokrasi Meydanı'na akın edildi. Kutlamalar meydanda devam ederken, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve milletvekilleri burada konuşmalar yaptı. Meydanı tıklım tıklım dolduran partililer meşaleler yakarak, attıkları sloganlarla şehir merkezini inletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kutlamalardan görüntü

Konuşmalar

Detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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ERZURUM'DA AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMA

ERZURUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması, partililer tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından vatandaşlar, resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlamak için ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamalarıyla, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Bazı partililer de sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve İYİ Parti'nin de 1 milletvekili çıkardığı Erzurum'da, 1 Kasım 2015 genel seçimlere göre, AK Parti'nin oylarında düşüş yaşanırken, MHP'nin ise oylarını artırdığı gözlendi. İYİ Parti de Millet İttifakı oylarıyla bir milletvekili çıkarmayı başardı.

Erzurumlu Seda Eğilmez adlı genç kız da, Türk bayrağından yaptırdığı pelerin ile Cumhuriyet Caddesi'nde gezerek kutlamalara renk kattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kamyonun üzerinde giden gençler

-Seda Yılmaz Türk Bayrağı pelerini ile

-Yaya ve araçlarla sevniç gösterisinde bulunanlar

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Antalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlik (2)

PET ŞİŞE İSABET EDEN POLİS BAYILDI

CHP'lilerin oy çuvallarını taşıyan görevlilerin yanında polis olmadan adliyeye girmesine izin vermemesi nedeniyle olaylar büyüdü. Kalabalığın artması üzerine adliye önündeki yol trafiğe kapandı. CHP'liler, Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP aleyhine slogan attı. Kısa süre sonra Ak Parti ve MHP taraftarları da adliye önüne geldi. Çevik kuvvet ekipleri iki grubun arasında girerek olayların büyümesini önledi. Ak Parti ve MHP'liler de Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli lehine slogan attı. Kısa süre sonra sözlü sataşmanın ardından taraflar birbirlerine pet su şişesi fırlattı. Pet şişelerden birinin isabet ettiği Çevik Kuvvet polisi baygınlık geçirdi. Polis memuruna olay yerinde müdahale edilirken, gruplar birbirinden uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şişelerin fırlatılması

Bayılan polisten

Adliyeden genel görüntülerden

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)