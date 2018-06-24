DHA SEÇİM BÜLTENİ-30

ZONGULDAK'TA SEÇİM SONUÇLARI KUTLANDI

ZONGULDAK'ta, sandıkların büyük oranda açılmasının ardından AK Partililer sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olmasının ardından seçim sonuçlarını AK İl Başkanlığı'nda takip eden parti yöneticileri sevinç yaşadı. Partililer daha sonra Madenci Anıtı önünde kutlamalarını sürdürdü. Ak Partililer, davul zurna eşliğinde birbirlerine sarılarak kutlama yaptı. Bazı partililer de araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak ve Türkiye'nin her bölgesinde bayram havası yaşandığı belirterek, "Bu seçim sonuçlarının ülkemize ve vatanımıza, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan ve gece gündüz bizimle beraber çalışan teşkilatlarımıza, Zonguldak halkına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha ileri medeniyetler seviyesine gelecektir." dedi.

Görüntü Dökümü

-Madenci Anıtı'ndaki kutlamalar

-Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun'un açıklaması

-Araç konvoyu

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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SİVAS'TA 'CUMHUR İTTİFAKI' SONUÇLARI BİRLİKTE KUTLADI

SİVAS'ta seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer sokağa dökülerek sevinç yaşadı.

Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekilinin 4'ünü alan 'Cumhur İttifakı' partileri mensupları, rakamların büyük oranda netleşmesiyle birlikte sokaklara dökülerek sevinç yaşadı. Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı önünde kurulan dev ekrandan takip eden partililer daha sonra kent meydanına geçerek burada sonuçları kutladı. Ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayraklarını taşıyan kişiler meşaleler yakarak slogan attı. Partililerin sevinç gösterisine araç sürücüleri de konvoy yaparak eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

-Kent meydanından görüntüler

-Araç konvoyu

-Meşaleler ile sonucu kutlayan partililer

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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SİVEREK’TE SİLAHLA SEÇİM KUTLAMASI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kesin olmayan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin birinci olması havaya silahla ateş açılarak, kutlandı.

Siverek'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre birinci olması sokaklara dökülen partililerce kutlanmaya başlandı. Sevinen bazı partililer, havaya silahla ateş açtı. Yaralanan kimsenin olmadığı kutlamalarda, çevrede silah sesleri yankılanırken, güvenlik güçleri de silahla kutlama yapanların kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçede sıkılan silahlar

- ilçenin genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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TOKAT'TA AK PARTİLİLER'DEN COŞKULU KUTLAMA

TOKAT'ta AK Parti seçmenleri, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başladı. Sonuçların açıklamasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakının önde olduğunun belirlenmesi üzerine partililer, Cumhuriyet Meydanında kutlama yaptı. Partililer meşale yakarken, araçlarla da konvoy yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'ta 5 milletvekilliğinden 3'ünü AK Parti, 1'ini MHP ve 1'ini ise CHP kazandı.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Kutlama yapan partililer

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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ŞANLIURFA'DA AK PARTİLİLER'DEN KUTLAMA

ŞANLIURFA’da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Partililer konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

Şanlıurfa'da sandıkların büyük bölümünün açılması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın önde çıkması üzerine AK Partililer, otomobilleri ile kent merkezinde konvoy oluşturdu. Çok sayıda partili de AK Parti İl Başkanlığı önünde ve kentin çeşitli bölgelerinde halay çekip, havai fişek patlatarak kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AK Partililer sevinç gösterisinde bulunması

- Kent merkezinde araçlarıyla tur atanlar

- Parti önünde davul zurnayla halay çekenler

- Havai fişeklerin atılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)