DHA SEÇİM BÜLTENİ-29

ERDOĞAN'A BABA OCAĞI GÜNEYSU'DA YÜZDE 90.89'LUK DESTEK, KUTLAMALAR BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90.89'unu aldı.

Güneysu ilçesinde kurulan sandıklarda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Güneysulu 9 bin 793 seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy vermek için sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 9 bin 693’ü, geçerli sayılırken, 100 oy ise geçersiz çıktı. Yüzde 92.15 oranında katılımın olduğu cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a hemşehrileri yüzde 90.89 oranla destek verdi. Muharrem İnce’ye yüzde 5.65, Meral Akşener’e 2.52, Temel Karamollaoğlu’na ise 0.75 oranında oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Güneysulu seçmenler, milletvekili seçimlerinde ise yüzde 79,78 ile AK Parti’ye destek olurken, MHP yüzde 9.33, CHP yüzde 3.85 ve İYİ Parti ise yüzde 2.86 oranında oy aldı.

Öte yandan 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimde Güneysulu seçmenler, AK Parti’ye yüzde 89,6 oranında destek vermişti. Bu seçimde CHP yüzde 4,9, MHP ise yüzde 3,4 oranında oy almıştı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayanlar, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü. İlçe sakinleri, meşaleler yakıp, sloganlar attı. İlçe meydanında araçlarıyla konvoy oluşturan Güneysulular, resmi olmayan sonuçları coşkuyla kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan detaylar

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), ()

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NEVŞEHİR'DE AK PARTİLİLER VE MHP'LİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladıktan bir süre sonra Nevşehir'de AK Partililer ve MHP'liler, sokaklara dökülerek, seçim sonuçlarını kutladılar.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını açıklama süresini saat 21.00'den daha erkene alması üzerine, televizyon ekranlarına yansıyan sonuçları takip eden Nevşehirli AK Parti'liler ve MHP'liler, bir süre sonra araçlarıyla ve yürüyerek AK Parti İl Başkanlığının önüne geldiler. Araçlarıyla konvoy oluşturan ve kornalarını çalan partililere, çevredekiler de eşlik etti. Parti önünde havayi fişek atan ve torpil patlatan partililer, araçlarında da yüksek sesle AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müziklerini çaldılar. Oy kullanamasalar da AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Suriyeli çocuklar ise ellerindeki Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını sallayarak, "Türkiye evimiz, Erdoğan babamız" sloganları attılar. Partililerin kutlamaları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Partililerin araç konvoyu

-Partililerin meşale yakması

-AK Parti İl Başkanlığı önündeki partitilerin sevinci

-Araçlarıyla geçen partililerin sevinç gösterileri

-Suriyeli çocukların bayrak sallayıp slogan atmaları

-Detaylar

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR ()

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HDP'LİLERDEN VAN VE HAKKARİ'DE KUTLAMA

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimileri'nde HDP'nin barajı aşması, Van ve Hakkari'de sevinçle karşılandı. Cadde ve sokaklara çıkan partililer, şehir turu düzenleyip, sevinç gösterilerinde bulundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin barajı aşmasının ardından Van ve Hakkari'de partililer sokaklara döküldü. Cadde ve sokaklara çıkan HDP'liler, araçlarla şehir turu atıp, sevinç gösterilerinde bulundu. Sevinç gösterileri sırasında polis de geniş güvenlik önlemi aldı. Kent merkezindeki gösteriler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kent merkezi

-Kent merkezinde yapılan kutlamalar

-Partililerin sevinç turları

-Kutlamalardan ve partililerden detaylar

VAN-HAKKARİ, ()-

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BURSA'DA MÜHÜRSÜZ ÇUVALLA OY GETİRME GERGİNLİĞİ

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde sandıktan çıkan oyların mühürsüz çuvallara konularak getirilidğini öne süren bir grup, İlçe Seçim Kurulu önünde protesto gösterisi yaptı. Bu şekilde oy getirdiği öne sürülen bir kişi tartaklanırken polis seçim kuruluna girmek isteyen kalabalığa izin vermedi.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na getirilen oyların mühürsüz çuvallara konulduğunu öne süren kalabalık içeri girmek istedi. Polisin izin vermediği kalabalık bu sırada benzer şekilde oy getirdiği öne sürülen bir kişiyi tartakladı. Kalabalığın artması sonucu İlçe Seçim Kurulunda polis aldığı önlemleri artırdı. Bu arada yolu ulaşıma kapatan gruptakilerle polis arasında tartışmalar yaşandı.

Merkez Yıldırım İlçesinde oy kullanılan toplam bin 252 sandık bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Atılan sloganlar

- Tartışma anları

- Detaylar

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA ()-

