DHA SEÇİM BÜLTENİ-23

KAN DAVASI SEÇİMDE CAN ALDI; 2 ÖLÜ, 3 YARALI

** Erzurum'da sandık başında kan davası çatışması



ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca birbirlerine girdi. Çıkan silahlı çatışmada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile karşı taraftan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Karşı taraftan da ölen var bizim ilçe başkanımız da rahmetli oluyor. Şu an ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. İlçede geniş güvenlik önlemi var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Hastane önünde polisin önlemi

- Yaralıların getirilmesi

- Ölen kişinin fotosu

ERZURUM, ()-

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MUAZZEZ NİNE, YÜRÜTEÇLE GELİP OYUNU KULLANDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kalp yetmezliği hastası olan yürüme engelli 89 yaşındaki Muazzez Sarıca, yürüteç ve yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, oyunu kullandı.

Alaşehirliler, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Yaşlılar ve engeliler de yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, güçlükle de olsa oylarını kullandı. Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, kalp yetmezliği hastası olan yürüme engelli Muazzez Sarıca da Beş Eylül İlkokulu'na yürüteciyle, kızı Fadime Çeltikoğlu ve diğer yakınlarının yardımıyla gelerek 1197 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yapıp, oyunu kullandı. İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen tüm işlemlerini kendisi yapmak istediğini belirten Muazzez Sarıca, "Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde gelip, oyumu kullandım. Bu seçimde de güçlükle de olsa gelip, oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum. Allah, hayırlısını versin. Hakkınızı helal edin. Hepiniz bana yardımcı oldunuz, sağ olun. Oyumu kime verdiğimi ise bir Allah bir de ben bilirim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muazzez Sarıca'nın yürüteç ve yakınlarının yardımıyla sandığa gelip, oyunu kullanması

-Muazze Sarıca ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI HASTA, SAĞLIK EKİBİNİN YARDIMIYLA OY KULLANDI

UŞAK'ta, solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası 57 yaşındaki Aydın Çakal, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü ve oyunu kullandı.

Uşak'ta rahatsızlığı nedeniyle oy kullanamayan vatandaşları, 112 Acil Servis ekipleri oy kullanmaları için sandık başına götürdü. İslice Mahallesi 1. Çukur Sokak'ta oturan ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Aydın Çakal, 4. kattan tekerlekli sandalye ile alındıktan sonra, 112 ekipleri tarafından İzzettin Çalışlar Lisesi'ne oy kullanmaya getirildi. Çakal, oy kullanacağı 1385 numaralı sandığa sedyeyle çıkartıldı. Sandık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla oyunu kullanan Çakal, daha sonra, isminin yazılı olduğu listeye imzasını attı. Oy verme işlemini tamamlayan Çakal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından tekrar evine getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- 112 Acil Servis Santral Konuşması

- Ambulansın çıkışı ve hastanın bulunduğu eve ulaşması

- Hastanın Evden Tekerlekli sandalye ile 4.Kattan indirilmesi

- Hastanın Oy Kullanımı

- Hastanın tekrardan eve getirilip, 4.Kata taşınması

- Hasta Aydın Çakal ile Röportaj

- Hastanın evde bulunan cihaz ve ilaçlardan detay görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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BABASINI OY VERMEYE SIRTINDA GÖTÜRDÜ

Rize’nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde oturan Mevlüt Top, 80 yaşındaki babası İbrahim Top’u sırtında taşıyıp oy vermeye götürdü.

İlçeye bağlı Gürgen köyü Alicik İlkokulu'na oğlunun sırtında giden İbrahim Top, buradaki sandıkta oyunu kullandı. İbrahim Top, seyyar sandığı kabul etmeyip oy kullanmaya kendi imkanlarıyla geldiklerini belirterek, “’Oy vermeye bana sandık getirmesinler’ dedik. Sağ olsun oğlum beni sırtında taşıyarak sandığa götürdü. Vatandaşlık görevimi yaptımö dedi.

Basını sırtında taşıyan Mevlüt Top ise, bu anları sosyal medyada paylaşarak “Bugün ‘Güneysu ilçe merkezinde gençler köye oy kullanmaya çıkamayız’ diyorlardı. Bakın 80 yaşındaki babam, sırtımda oy vermeye ve vatandaşlık görevini yapmaya gidiyor. Gençler kime oy verirseniz verin ama vatandaşlık görevinizi yapın. Babam 80 yaşında görevini yapıyorö yorumda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mevlüt Top'un babasını taşıması

HABER: Aytekin KALENDER KAMERA:

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GELİN-DAMAT SANDIK BAŞINDA

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bugün evlenen Meltem-Sezer Torlak çifti, gelin ve damatlıkla sandık başına giderek oylarını kullandı.

Çerkezköy'de 6 ay önce aldıkları düğün tarihleri bugünkü seçimlere denk gelen Meltem-Sezer Torlak çifti, bugün ayrı ayrı okullarda sandık başına giderek oylarını kullandı. Çerkezköy Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu'na eşi Sezer ile birlikte gelinlikleriyle gelen Meltem Torlak 1291 nolu sandıkta oyunu kullandı. Meltem Torlak, eşinin ise başka okulda oy kullandığı belirterek, "Bugün bizim için unutulmaz bir anı olacak. Düğün törenini daha önceden belirlemiştik. Mutlu günümüzde vatandaşlık görevimizi yaptık. Türkiye'miz için hangisi hayırlısı ise yüce Allah'tan onu niyaz ediyorum. Bu seçim Türkiye'miz için hayırlı olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gelin damadın okula gelişi

-Gelin Meltem Torlak'ın oy kullanması

-Gelin Meltem Torlak'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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GELİNLİĞİ İLE GELİP OY KULLANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis memuru Emre Çamlı (25) ile evlenen Gamze Atay (20) gelinliği ile sandık başına gelerek oyunu kullandı.

Ereğli'de, Gamze Atay ile Emre Çamlı gelin ve damatlıkları ile Elmatepe Gazi İlkokuluna geldi. Gamze Atay sandık başına giderek oyunu kullandı. Gamze Atay ve Emre Çamlı vatandaşların alkışları eşliğinde sınıftan çıktı. Gamze Atay tüm hazırlıklarını daha önceden yaptıkları için düğün tarihini değiştiremediklerini söyleyerek, "Oyumu kullandım. Şimdi düğünümüze gidiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun inşallah." diye konuştu. Genç çift daha sonra gelin arabasıyla düğün için Karabük'e yola çıktı.

Görüntü Dökümü

-Gelin ve damadın sınıfa girmesi

-Gelinin oy kullanması

-Damat emre Çamlı ile röportaj

-Gelin Gamze Atay ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak,()

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GELİNLİK VE DAMATLIKLA OY KULLANDILAR

ADIYAMAN'da, dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğün gününü 24 Haziran'a denk getiren çift, gelinlik ve damatlıkla oy kullandı. Cansu Kılıç ve Serhat Genç, oy kullanıp, düğün salonuna gitti.

Adıyaman'da yaşayan Cansu Kılıç ile Serhat Genç, düğün arabası ile Yavuzselim İlkokulu'na gelerek, 1342 No’lu sandıkta oy kullandı. Zılgıtlar eşliğinde oy veren Cansu Kılıç, heyecanlı olduğunu söyledi. İlk oyunu gelinliğiyle kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, "Bu mutlu günde iki heyecan yaşıyorum ve çok mutluyum" dedi. Serhat Genç ise evlendiği gün oy kullanmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yavuzselim İlkokulu

- Gelin damat otomobilden inmesi

- Gelin ve damat oy kullanması

- Genç çiftin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

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SANDIĞA GELEN GELİN VE DAMADI TEBRİK EDİP, PARA TAKTILAR

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, gelin ve damatlıkları ile sandık başına gelen genç çifti sandık görevlileri tebrik ederek, para taktı.

Pamukova'da, Betül ve Hakan Belenli çifti gelin arabası ile Teşvikiye İlkokulu'na geldi. Oyunu kullanacak olan Hakan Belenli'ye eşi Betül Belenli de eşlik etti. Hakan Belenli, 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başkanı ve görevlileri, genç çifti tebrik ederek, 100 TL para taktı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar da genç çifti tebrik etti. Hakan Belenli düğün tarihini seçim kararı alınmadan önce belirlediklerini belirterek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Çiftin gelin arabası ile okula gelmesi

Oy kullanılması

Sandık görevlilerin tebrik etmesi ve para takması

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), ()



