DHA SEÇİM BÜLTENİ-10

1)TBMM BAŞKANI KAHRAMAN OYUNU KULLANDI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. 1146 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gelen Kahraman, bir süre vatandaşlarla birlikte sırada bekledikten sonra oyunu kullandı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, "Hayırlı olsun. Tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, Cumhuriyet devleti olarak ilelebet yola devam edecek. Herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-TBMM Başkanı Kahraman'ın gelişi

-Oyunu kullanması

-Kahraman'ın açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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2)SURUÇ'TA, 'BLOK OY' KULLANILDIĞI İDDİASI



ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 1043 nolu sandıkta 'blok oy' kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği ileri sürüldü. Ramazan Bayramı arifesinde seçim çalışması yapan AK Parti heyetine yönelik saldırıda aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü olayın meydana geldiği Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre sandık görevlileri kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.

Okulda bulunan 1043 nolu sandıkta ise toplu oy kullanıldığı öne sürüldü. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan merkez Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

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- Blok oyun kullanıldığı sandık

- Sınıfı cep telefonuyla görüntüleyen siyasi parti temsilcileri

- Sıra üzerinde kullanılmayan oy pusulaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13MB

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3)DOĞU KARADENİZ’DE SANDIKLARA YOĞUN İLGİ

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde başlayan oy verme işlemi Doğu Karadeniz’de 6 ilde sürüyor. Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt illerindeki vatandaşlar sabah erken saatlerinde sandık başlarına giderek oylarını kullandı. Trabzon’da kurulan 2 bin 98 sandıkta 583 bin 185 vatandaş, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Seçmenler okullarda kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Kent genelinde seçim güvenliği için 2 bin 589 emniyet ve jandarma mensubu 564 araç ile görev yaparken, 152 araç da seçmen kuruluna görevlendirildi.

RİZE’DE SANDIK BAŞINDA KUYRUK

Rize’de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanacağı okullardaki sandıklara gitti. Oy kullanmak isteyen seçmenler, sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Sandıkların kurulduğu okullardaki görevliler de, yaşlı ve engelli seçmenleri tekerlekli sandalye ile sandık başına taşıyıp, oy kullanmasına yardımcı oldu. Hemşin ilçesinde 86 yaşındaki Kemal Tarakçı adlı çobanın elinde değneği ile oy kullanacağı okula gelmesi dikkat çekti. Elindeki değneğiyle oyunu kullanan çoban Tarakçı, seçimlerin ülke adına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak “Oyumumu kullandım, tekrar koyunlarımın yanına gidiyorum" dedi. Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt illerinde seçmenlerin giderek oy kullanmaya başladılar. Vatandaşların sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen seçime yoğun ilgi gösterdikleri de gözlendi.

Görüntü Dökümü

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-Oy kullanma görüntüleri

-Uzun kuyruk

-Çoban konuşma

-Genel detaylar

HABER KAMERA: TRABZON-

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4)ANTALYA'DA YABANCI GELİNLER OY KULLANDI

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde oturan vatandaşlar, oy kullanma işleminin başlamasının ardından soluğu sandık başında aldı. Antalya'da yaşayan Türk vatandaşı yabancılar da oy kullandı. Engelli vatandaşlara ise aileleri eşlik etti. Erken saatte oylarını kullanan Antalyalılar, denize gidip pazar tatillerine devam edeceklerini söyledi.Antalya'da saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenlerin oy verme işlemi başlarken, bölgede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak eden yabancı gelinler de oy vermek için sandığa gitti. Sandık görevlilerinden üzerinde oy pusulalarını ve zarflarını alan yabancı gelinler, kabinlerde tercihlerini yaparak, oy zarflarını şeffaf oy sandıklarını attı.12 yıl önce Antalya'ya yerleşen Estonya asıllı Türk vatandaşı Jelena Öztürk, oyunun Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Çocuklarını Türkiye'de büyüttüğünü, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Öztürk, "Oyum ülke için hayırlı olsun. Çocuğumu burada büyütüyorum, her şey gelecek için güzel olsun istiyorum" dedi.Geçirdiği trafik kazasının ardından bacağı üç yerden kırılan Süleyman Doğan da oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile geldi. Yürüyemediği için akrabalarından yardım alan Doğan, tekerlekli sandalye ile sandık başına gidip oyunu kullandı. Elinden engelli olduğu için imza atamayan kimi vatandaşlar ise parmak bastı.

Tansu Eraslan ise oyunu attıktan sonra denize gideceğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte oy kullanmaya gelen Tuğba Kürçer, kullandığı oyun ülke için iyi günlerin kapısını açmasını diledi. Arkadaşıyla birlikte sahile giderek dinleneceklerini belirten Kürçer, "Erken saatte kullanarak pazar tatilimizi de yerine getirmek istedik. Şimdi sahile gidip denize gireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan kalabalık görüntüsü.

- Röp 1: Yerleşik yabancı

- Pusula, sandık, liste detay görüntü.

- Röp 2: Ayağı kırık tekerlekli sandalyede vatandaş.

- Oy kullanan yaşlı engelli,

- Turist detay

- Röp 3: Oy kullanan vatandaş

- Diğer oy kullanmaya gelen vatandaşlardan detay

- Röp 4: Oy kullanıp denize giden vatandaş

599 MB/// 5.24"

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-)

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5)104 YAŞINDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SANDIK BAŞINA GİTTİ

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Mükime Fıratoğlu, bakımını üstlenen kişinin yardımıyla tekerlekli sandalye ile sandık başına gidip oy kullandı. Merzifon ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, bakımını üstlenen kişinin yardımıyla Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oyu kullanmak tekerlekli sandalye ile Mehmetçik İlkokulu'na geldi. Burada sandığa gidip oy verdi. 36 yıl İstanbul ve Erzurum'da öğretmenlik yaptığını söyleyen Fırat, "Ben şehit kızıyım. Son vazifemi yapmaya geldim. Türkiye için geldim, oyumu atmaya. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiyem için şehitlerimizin kemikleri sızlamasın, Türkiye'mize sağlıklı huzurlu mutlu yaşam nasip etsin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanmak için gelmesi

-Oy kullanması

-Röportaj

(SÜRE:1.37 Dk) (BOYUT:184 MB)

Haber-Kamera:Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), ()

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İZMİR'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (EK)

6)TEKERLEKLİ SANDALYEYLE OY KULLANDILAR

Tüm ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, sandığa engelli ve yaşlılar da yoğun ilgi gösteriyor. Karşıyaka’da yaşayan yürüme engelli Faruk Koroz, tekerlekli sandalyesiyle Fevzipaşa Ortaokulu’nda oy kullanacağı sandığa gitti. Mührü alarak tekerlekli sandalyesiyle oy kullanma kabinine geçen Koroz, seçimini yaptıktan sonra sandığa oyunu attı. Engeline rağmen oy kullanmaya geldiğini söyleyen Koroz, "Bu şekilde Girne Bulvarı’ndan buraya geldim. Oyumuzu kullandık, vatani görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun" dedi. Hava sıcaklığına rağmen yaşlı vatandaşlar da sandıklara gelerek oy kullandı. 90 yaşındaki Mazhar Can da oyunu kullanmak için tekerlekli sandalyeyle İzmir Atatürk Lisesi’ne torunuyla geldi.

Görüntü Dökümü

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- Engelli vatandaşın oy kullanması

- Faruk Koroz ile röportaj

- Mazhar Can ile röportaj

- Yaşlı vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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7)ASANSÖR BOZULUNCA OY KULLANACAKLARI KATLARA SANDALYE İLE TAŞINDILAR

İZMİR'in Konak ilçesinde, asansörü bozulan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumda olan seçmenleri, sandalyeye oturtarak, oy kullanacakları katlara taşıdı.

Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nun asansörleri hizmet dışı kaldı. 7 katlı okulun ilk 3 katındaki sandıklarda oylarını kullanacak olan engelli ve yaşlı vatandaşlar güçlük yaşadı. Bu durumdan haberdar olan CHP Konak İlçe Yönetimi, okula gençlik kollarından bir grup gönderdi. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeyle, oy kullanacakları katlara taşıdı. Bazı vatandaşların ise bu durum nedeniyle oy kullanamadan geri döndüğü öne sürüldü.

Okula gelerek açıklama yapan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, "Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünmek istemiyorum. Ancak, en çok sorunla karşılaştığımız seçim bu oldu. Her yerden, sorunlar yaşandığına dair telefonlar alıyoruz. Biz ülkemizde artık demokrasi ve huzur istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların taşınmamasından görüntü

- CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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8)OY KULLANMAYA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİLER

KOCAELİ'de, engelli seçmenler yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalyeleri ile okullara gelerek oylarını kullandı.

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Sara hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken Metin Gül (53), oyunu kullanmak üzere İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Akrabalarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile oyunu kullanacağı okulun zemin katındaki 1082 numaralı sandığa giden Metin Gül, oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Metin Gül, yapılan bu seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Kartepe ilçesinde ise Burdur'da maden ocağında göçük altında kalması sonucu belden aşağısı felç olan Alattin Cıda (49) ile bacaklarındaki kireçlenme olan Muhammet Avcı (82) tekerlekli sandalyeleri ile 17 Ağustos Ortaokulu'na gelerek oylarını kullandı.

Darıca ilçesinde geçen hafta geçirdiği iş kazası nedeniyle ayağına platin takılan Yusuf Meral (40), 112 Acil ekibi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan evinden sedye ile alınarak Mehmet Akif İlkokulu'na götürüldü. Yusuf Meral oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla evine bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Oy kullanmaya giden engellilerden görüntü

Röp.

Hastanın evinden alınması

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () -

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9)ÇANAKKALE'DE YATALAK HASTALAR İÇİN EVLERE SANDIK GÖTÜRÜLDÜ

ÇANAKKALE'de, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1497 sandıkta 406 bin 908 seçmen oy vermek için sandıklara gitti. Ayrıca Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip, toplam 82 adrese sandık taşıdı.

Çanakkale'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemine, vatandaşlar da erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Oylarını kullananlar, 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu. Sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip, toplam 82 adrese sandık taşıdı. İsmetpaşa Mahallesinde yatalak hasta Mukaddes Özgür'de (69) oyunu seyyar sandık vasıtasıyla evinde kullanma fırsatı buldu. Görevli ekipler Özgür'e oy pusulasındaki dağılım hakkında bilgi verip oyunu kullandırdı. Çanakkale Devlet Hastanesi Mehmet Akif Ersoy Hastanesinde tedavi gören 15 hasta ise servisle oy verecekleri okullara götürülerek oylarını kullandı. Oy verme işlemleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Türkiye'ye gönderilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevlendirilen gözlemcilerce takip edildi.

Çanakkale'de sabah saat 08.00'de başlayan ve toplam 1497 sandıkta 406 bin 809 seçmenin oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkaledeki oy verme işleminden genel ve detay görüntü.

-Sandık başındaki oy verem işleminden görüntü.

-Yatalak hasta mukaddes özgürün oy kullanmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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10)KUŞADASI'NDAKİ TURİSTLER SEÇİM ŞAŞKINI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir gün önce yer bulamadıkları plajları bomboş gören, ayrıca seçim nedeniyle alkollü içki yasağı olduğunu öğrenen yabancı turistler, şaşkınlık yaşadı.

Kuşadası'nda tatil yapan yabancı turistler, seçim şaşkınlığı yaşıyor. Oturdukları kafe ve restoranlarda bugün alkollü içki satışının yasak olduğunu öğrenen turistler bu duruma şaşırdı. Seçimler nedeniyle uygulanan yasakları bilmeyen turistlerin kimi tepki gösterirken, kimisi anlayışla karşıladı. Yasak nedeniyle turistler, meşrubat, meyve suyu ve kahve içmek zorunda kaldı.

Şehir merkezinde kafe işleten Yılmaz Karakan, "Türkler yasağı biliyor ama yabancılar bilmiyor. Bir anlam veremiyorlar. İlk defa gelen turistler, 'içki yok' cevabını alınca kalkıp gidiyor. Yasağın sadece bu restoranda olmadığını, Türkiye'nin genelinde olduğunu söylüyoruz. Anlayışla karşılayan da var, karşılamayan da. Ama biz elimizden geldiğinde anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Kuşadası plajları ise bir günlüğüne de olsa neredeyse tümüyle yabancı turistlere kaldı. Şehir dışından tatil için gelen yerli tatilcilerin tamamı geri dönerken; oy verme işlemi nedeniyle Kuşadası'nın yerlileri de denize gitmeyince, ünlü plajlar sessizleşti. Bir gün önce kalabalık nedeniyle adım atamadıkları plajlarda neredeyse hiç Türk görmeyen yabancı tatilciler deniz, güneş ve kumun tadını çıkarıyor. Kadınlardenizi, halk plajları, şehir merkezinden Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik kumsalların tamamında aynı görüntüler yaşandı.

Görüntü Dökümü

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- Plajlardan genel ve detay görüntü

- Kafelerden görüntü

- Yılmaz karakan ile röp.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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11)TÜRKİYE'YE 3 YIL ÖNCE DÖNMÜŞTÜ, 41 YIL SONRA İLK KEZ OY KULLANDI

YURT dışından yapılan yasala düzenlemeler ile hakkındaki davaların düşürülmesi ile 3 yıl önce dönen Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, 41 yıl aradan sonra memleketi Elazığ'da ilk kez oy kullandı. Tek, "En son 1977 yılında Diyarbakır'da Belediye Başkanlığı seçimlerinde cezaevindeyken oy kullanmıştım. Ondan sonra kullanmamıştım. İlk defa kullanıyorum" dedi.

Hakkında açılan dava nedeniyle yurt dışına çıkan ve yapılan yasal düzenlemeler ile hakkındaki davalardüştüğü için 35 yıl aradan sonra 2015 yılında Türkiye'ye dönen Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, 41 yıl aradan sonra ilk kez 100'üncü Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oy kullandı. Memleketi Elazığ'da oy kullanan Tek, "Artık yurt dışında kalmamı gerektirecek şartlar kalmadığı için 2015 yılında Türkiye'ye döndüm. Çünkü, Türkiye'de demokratikleşmeye yönelik önemli adımlar atılıyordu. Bu nedenle geri döndüm"diye konuştu. 41 yıl aradan sonra oy kullanan Tek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son 1977 yılında Diyarbakır'da Belediye Başkanlığı seçimlerinde cezaevindeyken oy kullanmıştım. Ondan sonra kullanmamıştım. İlk defa kullanıyorum. Seçimlere katılıp iradeyi beyan etmek demokrasinin önemli süreçlerinden biridir. Ama, bu süreci ne abartmak gerekir nede küçümsemek gerekir. Elbette Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Bu önemli sorunlarından birisi demokratikleşme sorunu. Bir diğeri ise Kürt sorunudur. Bu sorunun çözümü için siyasi süreçler çok önemlidir. Siyasi süreçleri sadece seçimlere bağlamak ve oy vermek doğru değildir. Bunlardan daha geniş bir anlamı ifade eder. Demokrasi anlamı daha geniş anlamlıdır. Bu nedenle bende bugün gelerek oyumu kullandım. Siyasi nedenlerden dolayı da yurt dışına çıktım. Yaklaşık 35 yıl yurt dışında kaldım. Ak Parti Hükümetinin reformcu çabaları sonucu Türkiye'de bazı şeylerin değişti. Türkiye'de bazı sorunların tartışılması tabu olmaktan çıkmıştı. Bu nedenle ben artık yurt dışında kalmanın bir anlamı olmadığına inandığım için gelip ülkemde demokrasi mücadelesine katkı sunmanın iyi olacağına inandığım için geri döndüm."

Görüntü Dökümü:

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-Tek'in oy kullanmasından görüntüler

-Tek'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()-

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12)ISPARTA'DA SEÇMENLER SANDIĞA GİTTİ

ISPARTA'da 24 Haziran seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

Isparta'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabah erken saatte oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okulların yolunu tuttu. Vatandaşlık görevlerini erkenden yerine getirmek isteyen seçmenler, kimlikleriyle birlikte sandığa gitti. Burada oy kullanan vatandaşlar, vatana ve millete hayırlı olmasını dilerken, herkesin oy kullanmaya gelmesi için çağrıda bulundu.

Isparta'da erken saatte sandık başına giden seçmenler, görevliler tarafından hazırlanan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.

YAŞLILAR ERKENDEN SIRAYA GİRDİ

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesinde seçmenler sabah saat 08.00'den sonra sandık başına gelmeye başladı. Özellikle yaşlılar ilk dakikalarda oylarını kullandı. Vatandaşlar sıraya girmeden önce kapılardaki listelerde sandık ve sıra numaralarını kontrol etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlara göre Isparta il genelinde 316 bin 518 seçmen oy kullanacak.

Görüntü Dökümü

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- Oy kullanan vatandaşlar

- Detay görüntüler

72 MB /// 02.06"

Haber: Mehmet ERÇAKIR- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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13)İYİ PARTİ ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

İYİ Parti İzmir milletvekilleri adayları Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Tezkan, Çiğdem Özer, İzmir Atatürk Lisesi'nde, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri için oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için İYİ Parti'nin milletvekili adayları, Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Tezkan ve Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, oy vermek için İzmir Atatürk Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla selamlaşan milletvekili adayları sıraya girerek 1263 numaralı sandıkta oy kullandı. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer de seçime vatandaşların ilgisinin fazla olduğunu belirterek, "Çok güzel sandıkların olduğu seçim yaşıyoruz. Demokrasi adına seçim yapıyoruz, yaşlısı genci tekerlekli sandalyeyle geleni görüyorum. Bu halkımızın seçimi önemsediğini ve duyarlılığını gösteriyor. Güzel günlere çocuklarımızın hayal kuracağı günlere uyanacağız" dedi. Yıldırım Ulupınar ise sokaktaki havanın sandığa yansıdığını ifade ederek, "Sandık başına geldik vatandaşlarımız bu seçimi çok önemsemiş" dedi. Mehmet Tezkan ise, "Türkiye'nin psikolojik olarak 25 Haziran sabahına rahat uyanmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Milletvekili adaylarınn oy kullanması

- Milletvekili adaylarının açıklaması

( Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

