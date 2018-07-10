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DHA:(ÖZEL)TREN FACİASINDA ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK, GERİYE PEMBE AYAKKABI KALDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk. Kaza yerinde enkaz arasında bulunan pembe bir çocuk ayakkabısı görenlerin yüreklerini dağladı. Tekirdağ'ın Çorlu...

DHA:(ÖZEL)TREN FACİASINDA ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK, GERİYE PEMBE AYAKKABI KALDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk. Kaza yerinde enkaz arasında bulunan pembe bir çocuk ayakkabısı görenlerin yüreklerini dağladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün meydana gelen 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında, çocuklar da hayatlarını kaybetti. Kazada ölenler arasında 5 aylık Beren Kurtuluş'un da bulunduğu 6 çocuğun bulunması acıları daha da arttırdı.
Çalışmaların sürdüğü kaza bölgesinde enkazdaki eşyalar da olayın vahametini ortaya koyuyor. 6 çocuğun hayatını kaybettiği kazada enkazda pembe renkli çocuk ayakkabıları olduğu görülüyor. Ayakkabılardan biri rayların bulunduğu bölümde dururken diğer ayakkabı ise çamura saplanmış durumda bulunuyor.. Ayakkabılar, görenlerin yüreklerini dağlıyor. Enkazın hemen yanı başında duran bir tren bileti ise dikkat çekiyor. Kaza sırasında etrafa savrulan bir çok kıyafet bulunuyor. 
Kazada yaralanan 341 kişiden 42'sinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor. Yaralılardan 8'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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- Ayakkabıların görüntüsü
- Bilet görüntüsü
- Kıyafet görüntüsü
- Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI- Harun UYANIK-Akın ÇELİŞTAŞ/ÇORLU(Tekirdağ),()-
 

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