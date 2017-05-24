DHA :KAZA SONRASI ALEV ALAN CİPTEN SON ANDA KURTARILDILAR

BURSA’nın İnegöl ilçesi Mezit-3 mevkiinde yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip, taklalar atarak istinat duvarına çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından alev alan cip yoldan geçen sürücüler tarafından söndürüldü.

Ankara’dan İnegöl’e gelen 65 yaşındaki Durmuş Biçen yönetimindeki 16 NGP 25 plakalı cip, Mezit-3 mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan virajı alamayarak kontrolden çıktı. Taklalar atan cip, yolun sağındaki istinat duvarına çarparak ters döndü. Hurdaya dönen cipin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken 3 kişi sıkıştı. Araçta sıkışan 58 yaşındaki Faruk Biçen, 67 yaşındaki Seher Biçen ile 57 yaşındaki Fatma Biçen yoldan geçen sürücüler tarafından araç içerisinden çıkarılarak kurtarıldılar. Yaralıların çıkarılmasının ardından bir anda alev alan cip, yine çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Bu sırada İnegöl’e seyir halinde olan sürücü İsmail Tayyar yönetimindeki 16 EM 720 plakalı otomobil de sürücünün kazayı izlemesi nedeniyle kontrolden çıkarak istinas duvarına çarptı. Bu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

3 yaralı haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen cip çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

Yaralıların görüntüleri

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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