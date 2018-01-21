DHA İSTANBULBÜLTENİ - 3

1 - İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN ZEYTİN DALI HAREKATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal paylaşımlarla ilgili yasal gereğinin yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte; Terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı."



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2 - (Görüşmeden görüntülerle)- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Konu başlığının "Zeytin Dalı Harekatı" olduğu belirtilen

toplantı saat 10.40'ta başladı, saat 12.20'de sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Detaylar

Geçilen görüntü

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-Başbakan Binali Yıldırım'ım Vahdettin Köşkü'ne girişi

-Vahdettin Köşkü'ne gelen medya temsilcileri

-Genel ve detaylar



21.01.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180121064

21.01.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180121090

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3 - ÖZDEN ÖRNEK'İN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI....

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul

Kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek (43) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Burak Örnek'in babası Özden Örnek, annesi Sevil Örnek, eşi Hande Örnek ve kardeşi Tolga Örnek taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine emekli Orgeneral Ergin Saygun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve oyuncu Tolga Çevik'in yanı sıra Burak Örnek'in akrabaları ve sevenleri katıldı. Sevil Örnek ve Hande Örnek tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Burak Örnek, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunu kaybeden Özden Örnek, Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özden Örnek, davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu beraat etmişti.

Görüntü Dökümü:

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Camiden görüntü

Cami avlusunu dolduran kalabalık

Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesi

Emekli Orgeneral Ergin Saygun'dan görüntü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın taziyede bulunması

Baba Özden Örnek'in oturarak taziyeleri kabul etmesi

Anne Sevil Örnek'in tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi

Eşi Hande Örnek'in tabut başında gözyaşı dökmesi

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlara alınarak cenaze aracına taşınması

Genel ve detaylar



21.01.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180121138

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4 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BURSA'YA GİTTİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya gitti. Bursa AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için Bursa'ya giden

Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüntü

-Vali, belediye başkanı ve emniyet müdüründen görüntü

-Genel ve detaylar

21.01.2018 - 14.48 Haber Kodu : 180121118

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5- HASTANE ÖNÜNDE "115 HAMİLE ÇOCUK" PROTESTOSU

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL

Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup kadın, '115 hamile çocuk' skandalını protesto etti.

'Atakent Kadın Meclisi' üyesi yaklaşık 50 kadın, saat 14.00 sıralarında hastanenin poliklinik binasının önünde toplandı. 'Çocuğa istismarı örtemezsin' pankartı açan grup "'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Çocuk korkar, sen korkma' sloganları attı.

Basın açıklamasını grup adına okuyan Gamze Şimşek,"2017 yılının ilk 5 ayında yalnızca bir hastanede duyarlı ve cesaretli bir kadın görevlinin şikayeti üzerine ortaya çıkan 115 çocuğun hamilelik vakası, toplum vicdanına infial yaratmıştır. Bu durumun sorumlusu, olaylara sessiz kalan, olayların üzerini örten ve soruşturmaya izin vermeyen ve ısrarla çocuk hamileliklerini meşru gören devletin ta kendisidir" ifadelerini kullandı. Eylem boyunca kadın çevik kuvvet ekipleri hastane önünde güvenlik önlemi aldı. Eylemin ardından grup, hastane önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

- Kadın eylemcilerden detay görüntü

-Pankartlar, sloganlar

-Kadın polislerin güvenlik önlemi

-Hastaneden detay görüntü

-Basın açıklamasından detay görüntüler

-Genel görüntüler

21.01.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180121137