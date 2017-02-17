DHA İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA YANGIN; YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

* Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ -İSTANBUL

Zeytinburnu'nda elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'taki binanın giriş katındaki dairede saat 09.30 sıralarında çıktı.

Oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Küçük, oğlunun işe gitmesinden sonra elektrik sobasını yaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik sobası devrilince evde yangın çıktı. Çevredekiler yangını itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak

Ayşe Küçük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ve polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Evden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Ambulansın gidişi

-Vatandaşların görüntüsü

-Polis ekipleri

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar